Статуя в Італії плаче кривавими сльозами: пояснення цього випадку приголомшило

Дослідження кривавих “сліз”, які з’являються на дерев’яній статуї Богородиці, показало їх тваринне походження.

Оприлюднено перші результати досліджень статуї Діви Марії, яка щомісяця плаче “кривавими сльозами” на березі озера Браччано за кілька кілометрів від Рима. Рідину, яка з’являється на обличчі статуї, визнали “сумісною зі свинячою кров'ю”.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Протягом останніх п’яти років третього числа кожного місяця до статуї Діви Марії, яку привезла і встановила 53-річна підприємниця сицилійського походження Марія Джузеппа Скарпулла, відома як Гізелла Кардія, відбуваються багатолюдні паломництва.

Жінка проголосила себе провидицею, стверджуючи, що відколи привезена із Меджугор’я в Боснії та Герцоговині статуя Діви Марії почала плакати кривавими сльозами, вона отримує від Богородиці одкровення.

Ті, хто хоче побачити статую повинні заплатити за вхід на територію, де вона встановлена, 50 євро.

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Окрім фінансових прибутків, паломництва принесли Кардії телевізійну популярність, її запрошували до участі в різноманітних програмах. “Я залишила свою кар'єру, тепер я працюю заради царства небесного”, - говорила колишня бізнесменка.

Але таке “служіння” з очевидною економічною вигодою, стало підставою для розслідування, яке розпочала як єпархієя Чівіта-Кастеллана, до якої належить місто Тревіньяно, в якому встановлено статую, так і місцева прокуратура. Для дослідження було вилучено деякі артефакти, а саме рідину, що з’являється на дерев’яній скульптурі.

Попередні результати аналізів крові, проведених слідчими на зразках, взятих у статуї, вказують, що за “консистенцією, кольором і щільністю” це свиняча кров.

До завершення розслідування жінка переїхала до монастиря Сан-Вінченцо в Бассано поблизу Риму.

Нагадаємо, у місті Рівному 22-річний парубок став жертвою шахрая, який протягом 5 років зловживав його довірою і заробляв на цьому кошти. Аферист переконав потерпілого, що має зв’язок із потойбічним світом і може “закривати портал від демонів”.

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