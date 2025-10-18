"Статисти грали дуже добре": спецпідрозділ помилково увірвався до школи під час навчань

Поліцейські навчання. Фтоо: поліція Чехії

У чеському місті Варнсдорф поліцейські навчання зі знешкодження стрільця у навчальному закладі розпочалися зі скандалу. Бійці спецпідрозділу переплутали будівлі й замість занедбаної колишньої початкової школи, де мали проходити тренування, увірвалися до сусідньої Єпископської гімназії, персонал та учні якої нічого не знали про маневри.

Про цей інцидент, що стався у четвер, 16 жовтня, пишуть чеські видання Novinky та Vinegret.

Спецпідрозділ переплутав учнів зі «статистами»

За словами мера міста Яна Шимека, якого цитують обидва видання, ситуація розгорталася стрімко.

Спецпризначенці, які прибули на місце, щоб імітувати знешкодження «активного стрільця», помилково подзвонили у вхідні двері гімназії. Їм відчинила працівниця закладу, і поліцейські у масках та зі зброєю негайно увірвалися всередину.

Вчителі та учні одного з класів, які нічого не підозрювали, були в стані справжнього шоку. При цьому, як розповів мер, поліцейські, які увірвалися до гімназії, спершу думали, що шоковані люди — це «статисти», які «дуже добре грають».

«Тільки через деякий час вони зрозуміли, що щось не так. З ними зв’язалися командири і повідомили, що вони проникли в неправильну будівлю», — розповів мер міста Ян Шимек.

Командири підрозділу, які контролювали перебіг операції, швидко помітили помилку та зв’язалися з бійцями. Після того як помилку було виявлено, спецпризначенці перемістилися на заплановане місце навчань.

Вибачення поліції та аналіз помилки

Заступник мера Їржі Сухарда пояснив, що в цьому районі міста досить компактно розташовані гімназія, дві школи, дитячий садок і та сама колишня початкова школа, де мали відбутися навчання.

«Підрозділ першого ешелону переплутав будівлі… По суті, це був нещасний випадок, і ситуація швидко прояснилася. Поліція одразу визнала помилку і просила вибачення у всіх причетних», — заявив Сухарда.

Офіційний представник поліції Каміл Марек підтвердив інцидент і повідомив, що начальник територіального відділу чеської поліції у Дечині особисто зв’язався з керівництвом гімназії, щоб висловити жаль та перепросити за спричинені незручності.

Марек додав, що інцидент буде стандартно розглянутий відповідним внутрішнім органом контролю.

«У ході навчань виявляються недоліки, які потім оцінюються, щоб ми могли уникнути їх у разі реальної ситуації», — підсумував представник поліції.

На своєму офіційному сайті поліція розповіла тільки про успішний сценарій навчань, який передбачав симуляцію нападу озброєного терориста на учнів та вчителів, не згадавши про курйоз із помилковим штурмом сусідньої будівлі.

