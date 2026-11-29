Виграш у лотерею / © Фото з відкритих джерел

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Громадянин Сальвадору Аріель Веласкес-Моралес, який проживав у США, виграв мільйон доларів у лотерею штату Массачусетс, але невдовзі після цього опинився під вартою міграційної служби. Американська влада має намір депортувати чоловіка, який перебував у країні нелегально.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

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Веласкес-Моралес придбав приблизно за 10 доларів лотерейний квиток в одному із супермаркетів Бостона. Після перемоги він вирішив отримати весь виграш одразу, а не розподіляти виплати на 20 років.

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У результаті чоловікові належить 650 тисяч доларів до сплати податків замість мільйона, який він міг би отримати частинами протягом двох десятиліть.

Однак радість від виграшу виявилася недовгою. Після того як організатори лотереї опублікували фотографію переможця із символічним чеком, на нього звернула увагу Імміграційна та митна поліція США (ICE).

Невдовзі міграційна служба повідомила про затримання чоловіка в соціальних мережах, прокоментувавши ситуацію словами: «Схоже, удача відвернулася від нього».

Чоловік перебував у США нелегально

За інформацією ICE, Веласкес-Моралес незаконно перетнув американський кордон у 2013 році через долину Ріо-Гранде на кордоні з Мексикою.

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Уже наступного року імміграційний суддя ухвалив рішення про його депортацію, однак чоловік залишився у США.

Тепер американська влада має намір виконати попереднє рішення та видворити мігранта з країни.

Чи зможе переможець зберегти виграш

Попри проблеми з міграційним статусом, Веласкес-Моралес, імовірно, зможе отримати свій лотерейний виграш.

Річ у тім, що для участі в лотереї штату Массачусетс не потрібно мати американське громадянство або легальний статус перебування у США.

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Навіть депортація не обов’язково позбавить чоловіка права на отримані гроші. Водночас остаточна доля його виграшу залежатиме від процедури виплати та податкових вимог.

Нагадаємо, житель американського штату Південна Кароліна раптово передумав на касі та придбав лотерейний квиток, який приніс йому чверть мільйона доларів.

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