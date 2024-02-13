Став першим квадрильйонером: як найбагатший чоловік всіх часів втратив свої статки за хвилини

Американець ненадовго став не лише найбагатшою людиною на планеті, а й першим у світі квадрильйонером.

Про це пише ladbible.com.

Кріс Рейнольдс з Пенсильванії ще 2013 року перевіряв свій акаунт PayPal і очікував побачити 140 доларів, що зберігалися там. Однак, він був шокований, коли побачив рахунок на цілих 92 квадрильйони доларів — 92 233 720 368 547 800 доларів США. Це зробило його найбагатшою людиною та єдиним квадрильйонером, який жив на Землі.

Згадуючи цей момент, Рейнольдс сказав CNN: "Це цікава річ. Не знаю, можливо, хтось розважався".

Чоловік зауважив, що максимальна сума, яку він колись заробляв через PayPal, становила трохи більше 1000 доларів від продажу вінтажних шин BMW на eBay.

На жаль, все хороше колись закінчується, і PayPal швидко усвідомила свою помилку і виправила проблему, перепросивши Рейнольдса за завдані "незручності".

PayPal опублікувала заяву, в якій йдеться: "Це, очевидно, помилка, і ми цінуємо, що Рейнольдс зрозумів, що це так".

Служба онлайн-платежів запропонувала пожертвувати певну суму грошей благодійній організації на вибір Рейнольдса як компенсацію за нещасний випадок.

У пізнішій заяві говорилося: "Ми думаємо, що це надихає, що він вирішив використати цю подію, щоб зробити пожертву на справу, в яку він вірить. І ми сподіваємося вшанувати цей дух, зробивши пожертву на справу на його вибір — ми звернулися до нього, щоб зробити цю пропозицію та повідомити, що ми вдячні за те, що він наш клієнт!".

В інтерв'ю Philadelphia Daily News Рейнольдс розповів, що побачивши ці цифри на своєму рахунку, він відчув себе "на мільйон доларів".

"Це було досить великим сюрпризом", - сказав чоловік, визнавши, що спочатку він думав, що це означало, що він заборгував гроші, а не те, що вони були його на той час.

За словами американця, якби він міг би залишити шалену суму собі, то "погасив би державний борг", а також придбав би бейсбольну франшизу "Філліс".

Нагадаємо, жінка завдяки своїй тітці розбагатіла на 50 000 доларів. Вона ледь не знепритомніла від шоку.

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