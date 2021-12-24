Стає місіс Клаус у спальні: бабуся 6 онуків вдягається у спокусливу білизну і займається сексом 5 разів на тиждень

Жінка похвалилася, що у свої 54-роки має активне сексуальне життя.

54-річна Хейлі Гарбутт і 56-річний чоловік Моріс з Великої Британії народили першу дитину у 18 років. Згодом вони розійшлися на 25 років, але потім зійшлися і знову стали жити разом. Не зважаючи на вік, вони люблять оживити стосунки в спальні.

Секретами сімейного життя вони поділилися з The Sun.

Бабуся шістьох дітей розповіла, що їй подобається одягатися як сексуальна місіс Клаус, щоб зберегти магію зі своїм чоловіком. 54-річна Хейлі Гарбутт чекає, коли її чоловік, 56-річний Моріс, повернеться додому з роботи, лежачи у ліжку в пишній сексуальній білизні.

Жінка говорить, що ніщо так не розпалює її чоловіка, як червона білизна бебідол, і їй байдуже, що люди думають, що вони вже перейшли той віковій рубіж, коли можна було оживити своє сексуальне життя.

"Минулого року я здивувала Моріса сексуальним червоним бантом у різдвяну ніч, дражнивши: "Що ти думаєш про свій подарунок, хочеш його відкрити?" Йому це дуже сподобалося, це оживляє наше сексуальне життя", - розповідає Хейлі.

Вона також зазначила, що, стаючи старше, вона віддає перевагу нижній білизні з більшою підтримкою, як-от корсети з відповідними трусиками.

"Я хочу виглядати добре, і в голові я відчуваю себе молодшою, ніж є. Я думаю, що якщо ти почуваєшся молодшим, то будеш виглядати молодшим і більше насолоджуватися життям", - говорить мама трьох дітей та бабуся 6 онуків Хейлі.

Хейлі почала зустрічатися з Морісом, коли їй було 16, за 2 роки в них народилася дитина. Потім пара розійшлася, а через 25 років вони знайшли одне одного в Інтернеті і знову почали стосунки. Після цього вони більше не розлучалися.

"У спальню можна носити сексуальну білизну в будь-якому віці. Я не відчуваю себе менш сексуальною, ніж у молодості", - говорить Хейлі.

Нагадаємо, що Полтаві суд відправив під нічний домашній арешт трьох жінок, які через Telegram торгували своїми інтимними відео та світлинами.

Читайте також: