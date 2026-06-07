Стіна ганьби: де розташоване найдовше мінне поле у світі

Марокканська стіна / © Getty Images

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Мало хто чув про «Марокканську стіну», однак саме вона вважається найдовшим безперервним мінним полем на планеті.

Як передає Oddity Central, ця гігантська оборонна лінія завдовжки близько 2 700 кілометрів простягається через територію Західної Сахари та вже десятиліттями залишається символом одного з найтриваліших територіальних конфліктів в Африці.

«Марокканська стіна», яку також називають «Бермом», являє собою складну систему піщаних валів, військових укріплень, спостережних пунктів і мінних полів. За різними оцінками, вздовж неї закладено близько семи мільйонів протипіхотних і протитанкових мін, а також залишається велика кількість нерозірваних боєприпасів.

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Як з’явилася «Марокканська стіна»

Історія споруди бере початок 1975 року, коли завершилася колоніальна присутність Іспанії в Західній Сахарі.

Після виходу іспанських військ на територію регіону претендували сусідні Марокко та Мавританія. Водночас місцеве населення — сахарці — виступало за створення незалежної держави.

1976 року було створено Фронт Полісаріо, який проголосив незалежність Сахарській Арабській Демократичній Республіці.

Після цього в регіоні спалахнула війна. 1979 року Мавританія відмовилася від своїх претензій і вивела війська, однак Марокко продовжило контролювати значну частину території.

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Навіщо побудували оборонний вал

Під час бойових дій марокканська армія зазнавала значних втрат від атак повстанців. Щоб посилити контроль над територією, влада країни розпочала будівництво масштабної оборонної лінії.

Роботи тривали декілька років і завершилися 1987 рокуі. Після цього Західна Сахара фактично була розділена на дві частини.

Східні райони залишилися під контролем сил, пов’язаних із Сахарською Арабською Демократичною Республікою, тоді як приблизно дві третини території, включно з основними економічними ресурсами та населеними пунктами, контролює Марокко.

Марокканська стіна / © Getty Images

Конфлікт, який триває десятиліттями

Будівництво «Берму» суттєво змінило перебіг війни. Оборонна система значно ускладнила пересування повстанців і знизила ефективність партизанських атак.

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У результаті конфлікт поступово зайшов у глухий кут.

Від 1991 року в регіоні діє режим припинення вогню, а за його дотриманням спостерігають сили Організації Об’єднаних Націй.

Попри це, питання остаточного статусу Західної Сахари досі залишається невирішеним.

Серед прихильників незалежності регіону укріплення часто називають «Стіною ганьби», вважаючи її символом поділу народу та перешкодою для об’єднання територій.

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Мільйони мін залишаються смертельною загрозою

Однією з найбільших проблем залишається величезна кількість мін, розташованих уздовж оборонної лінії.

Закопані під піском вибухові пристрої та нерозірвані боєприпаси регулярно стають причиною поранень і загибелі людей та тварин.

Через складні природні умови та масштаби території повне розмінування регіону залишається надзвичайно складним завданням навіть через десятки років після завершення активної фази війни.

Друга за довжиною стіна у світі

Окрім статусу найдовшого безперервного мінного поля, «Марокканська стіна» має ще один рекорд.

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Із протяжністю близько 2 700 кілометрів вона вважається другою за довжиною стіною у світі після Великої китайської стіни.

Попри свої гігантські розміри та історичне значення, ця споруда залишається однією з найменш відомих мілітаризованих зон планети, про існування якої багато людей навіть не здогадуються.

Нагадаємо, відкрито найвищий у світі горизонтальний хмарочос на висоті 250 м над землею.

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