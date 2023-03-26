Стиснула статевий орган до смерті: жінка вбила власника житла - яке прохання так розізлило квартирантку

Жінка схватила чоловіка за статевий орган і тягала його за собою, поки той не знепритомнів.

У Нігерії 33-річна жінка не розрахувала сили і так стиснула власнику квартири яєчка, що той помер. Причиною суперечки стало прохання чоловіка заплатити за електроенергію.

Про це пише видання ghanaweb.

Також читайте У літаку чоловік помочився на жінку та показував статевий орган: на цьому проблеми не закінчились

Речниця поліції штату розповіла, що жінку затримали. Заявник зазначив, що між його братом та жінкою виник конфлікт через несплату рахунку за світло. Брат загиблого розповів, що жінка схватила чоловіка за статевий орган і тягала його за собою. Після цього він втартив свідомість і був доправлений до лікарні. Там медики констатували його смерть.

Під час допиту підозрювана розповіла, що домовласник попросив її заплатити за світло, але вона наполягала, що не буде цього робити. Як вона пояснила, що у квартирі, яку вона знімала, не було води. Жінка сказала, що поки не буде водопостачанння, то вона не збирається оплачувати за електропенергію.

Наразі слідство у цій справі триває.

Нагадаємо, лікар встановив неправильний діагноз і наполягав на видаленні органа, якого у жінки не було.

Читайте також: