Стів Джобс завжди ставив це запитання на співбесіді: про що дізнавався співзасновник Apple

Співзасновник Apple Стів Джобс / © idownloadblog.com

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Під час співбесіди співзасновник Apple Стів Джобс завжди запитував про одне: він ставив саме це запитання претенденту на посаду в компанії, адже прагнув вийти за межі навичок та досвіду, щоб зрозуміти мотивацію та амбіції людини.

Про це йдеться на inc.

Через високу плинність кадрів в Apple там постійно шукали нових людей: хтось працював лише три місяці, когось підвищували, а хтось звільнявся одразу. Під час співбесід Джобс завжди запитував: «Чому ви хочете тут працювати?».

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Часто кандидати відповідали стандартно — через потребу в роботі або за рекомендацією знайомих. Проте найкращою відповіддю, яка практично завжди виявляла сильних працівників, була проста й чесна відповідь на кшталт: «Тому що я купив нову автівку, і мені потрібно здійснити платежі».

Ті, хто відповідав саме так, гарно зарекомендували себе в компанії: були працьовитими, брали понаднормові зміни й здобували повагу в колективі. Повага, своєю чергою, мотивувала їх працювати ще краще.

Як казав Стів Джобс в інтерв’ю на конференції All Things Digital D8 2010 року, за одну годину співбесіди не вийде дізнатися достатньо про людину.

«Зрештою, це залежить від вашої інтуїції. Що я відчуваю до цієї людини? Які вони, коли їм кидають виклик? Чому вони тут? Питаю кожного: „Чому ви тут?“ Відповіді самі по собі не те, що ви шукаєте. Це метадані», — казав Джобс.

За словами керівника Apple, технічні навички, особливо в його компанії, оцінити відносно легко. Справжній виклик полягав у тому, щоб зрозуміти мотивацію — те, що рухає людиною.

Саме тому Джобс також любив питати кандидатів про те, чим вони пишаються. Це розкривало їхні справжні цінності.

Коли люди відповідали на запитання «Чому ти тут?» стандартними фразами на кшталт «Хочу допомогти компанії розвиватися», це не завжди означало щиру мотивацію. Часто це була відповідь, яку вони вважали правильною.

Натомість справжні цінні кадри давали особисті, «егоїстичні» відповіді — говорили про власні прагнення та вигоди.

Джобс зазначав, що людина, яка хоче розвинути лідерські навички, працюватиме над собою старанніше. Той, хто хоче пишатися своєю роботою, докладатиме більше зусиль. Той, хто прагне здобути досвід для відкриття власного бізнесу, буде працювати із пристрастю.

Коли цілі працівника збігаються з вашими — робота стає більше ніж просто роботою, а працівник — більше ніж просто виконавцем.

Нагадаємо, потужні цитати Стіва Джобса — втілення його мудрості, що надихають та сприяють особистому і професійному розвитку людини.

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