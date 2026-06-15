Стівен Спілберг заявив, що прибульці вже були на Землі

Стівен Спілберг / © Associated Press

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Американський режисер Стівен Спілберг заявив, що вірить у відвідування Землі прибульцями. Частина науковців припускає, що такий сценарій теоретично можливий, однак наголошує: переконливих доказів цього досі немає.

Про це Спілберг сказав під час промокампанії свого нового науково-фантастичного фільму “День розкриття”, передає Daily Mail.

«Я абсолютно впевнений, що вони були тут і є. А хто знає, можливо, вони завжди були тут», — заявив режисер.

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За словами Спілберга, його переконання ґрунтується не на прямих доказах, а на “непрямих свідченнях”, які він збирав упродовж життя. Він згадав документальні фільми, свідчення в Конгресі та розповіді людей, яких слухав протягом багатьох років.

Деякі науковці не відкидають повністю можливість того, що інопланетні цивілізації могли колись відвідати Сонячну систему. Астрофізик із Кілського університету Якко ван Лоон заявив Daily Mail, що це “цілком можливо”.

За його словами, якщо прибульці побували біля Землі мільярд років тому, вони побачили б планету з океанами, повними мікробного життя, і майже порожньою сушею.

Ван Лоон також припустив, що потенційні сліди такого візиту могли залишитися не на Землі, а на Місяці або в інших частинах Сонячної системи — наприклад, у вигляді артефактів, зондів для спостереження або відходів.

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Водночас головною проблемою для міжзоряних подорожей залишаються величезні космічні відстані. Астрофізик з Університету королеви Марії Томас Хоуорт пояснив, що навіть найшвидшому апарату, створеному людиною, знадобилися б тисячі років, щоб дістатися найближчої відомої зорі з планетами — Проксими Центавра.

За його словами, хоча існування життя у Всесвіті виглядає ймовірним, шанси знайти його на сусідніх планетах низькі. А що далі розташований об’єкт, то складнішими стають подорожі — як за відстанню, так і за часом.

У науковій фантастиці цю проблему часто вирішують завдяки польотам швидше за світло, червоточинам або іншим екзотичним технологіям. Проте в реальній фізиці такі способи пересування залишаються лише гіпотетичними.

Астроном з Університету Гартфордшира Вільям Алстон зазначив, що швидкість світла, імовірно, є граничною швидкістю у Всесвіті. Об’єкти з масою не можуть її досягти або перевищити, тому навіть дуже розвиненим космічним апаратам довелося б витрачати величезний час на міжзоряні перельоти.

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Як пояснюють науковці, теоретично цивілізація могла б вирушити до Землі у подорож, що тривала б тисячі років. Релятивістські ефекти могли б скоротити час для самих мандрівників, але це означало б втрату зв’язку з їхнім “домом”, де час минав би значно швидше.

Попри такі теоретичні припущення, більшість фахівців закликає не плутати наукову можливість із доведеним фактом.

Професор Манчестерського університету Майкл Гарретт, який працює у сфері пошуку позаземного розуму SETI, заявив, що Спілберг створює сильні історії для кіно, але його твердження не є наукою.

За словами Гарретта, Земля — лише одна із сотень мільярдів планет у галактиці Чумацький Шлях. Ідея про те, що прибульці обрали саме її, подолали трильйони кілометрів, а потім обмежилися польотами над авіабазами чи полями, виглядає малоймовірною.

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Він додав, що якби інопланетяни справді відвідували Землю, людство мало б значно переконливіші докази, ніж розмиті відео та окремі розповіді очевидців.

Схожу позицію висловила професорка Керол Олівер із Сіднейського університету Нового Південного Уельсу. Вона зазначила, що люди справді можуть бачити незрозумілі вогні в небі, а НЛО або неопізнані повітряні явища потребують розслідування. Однак, за її словами, це не означає, що їм автоматично треба давати інопланетне пояснення.

«Не можна просто пояснювати це прибульцями лише тому, що ви цього не розумієте», — наголосила Олівер.

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