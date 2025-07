Стоматолог розкрив 500-річний секрет Леонардо да Вінчі щодо чоловічого тіла

Леонардо да Вінчі

Приблизно 500 років тому Леонардо да Вінчі — італійський художник і вчений, винахідник та один з найвидатніших представників мистецтва Високого Відродження, створив ескіз, який, на його думку, зображає ідеально пропорційне чоловіче тіло. Малюнок під назвою «Вітрувіанська людина» став одним з найвідоміших анатомічних зображень у світі.

Поєднання мистецтва, математики та анатомії в цьому творі дивувало науковців протягом століть. Але тепер лондонський стоматолог стверджує, що розгадав секрет, як саме да Вінчі помістив фігуру людини всередину ідеального кола та квадрата.

Про це йдеться на dailymail із посиланням на Journal of Mathematics and the Arts.

Секрет — у рівносторонньому трикутнику

Доктор Рорі МакСвіні, стоматолог з дипломом з генетики, виявив, що ключ до геометричного коду криється у згадці «рівностороннього трикутника» між ногами фігури, як зазначено в рукописних нотатках Леонардо.

Цей трикутник не є випадковим — він збігається з так званим трикутником Бонвілла у стоматології, який визначає оптимальну роботу щелепи. Це свідчить про те, що Леонардо розумів ідеальний дизайн людського тіла задовго до появи сучасної науки.

Універсальний креслярський шаблон

У разі використання цього трикутника для побудови малюнка виникає співвідношення між розмірами квадрата та кола — 1,64. Це майже ідентичне до «універсального числового шаблону» 1,6333, який зустрічається у природі, наприклад, у кристалах, черепах, щелепах і щільному пакованні куль.

«Ми всі шукали складну відповідь, а ключ був у словах самого Леонардо, — сказав доктор МакСвіні. — Один малюнок вміщує універсальне правило дизайну. Це приголомшливо».

Він додав, що це відкриття доводить: «Вітрувіанська людина» — не лише мистецький шедевр, а й наукова гіпотеза, яка передбачила геометричні закономірності людської анатомії.

Вплив Вітрувія і сучасне підтвердження

Да Вінчі створив цей малюнок близько 1490 року під впливом римського архітектора Марка Вітрувія, який вважав, що людське тіло має гармонійні пропорції. Але сам Вітрувій не залишив точного математичного методу.

Стаття, опублікована в журналі Journal of Mathematics and the Arts, підсумовує: аналіз показує, що рівносторонній трикутник Леонардо відповідає трикутнику Бонвілла — основній геометричній структурі, яка забезпечує оптимальну роботу щелепи людини.

До цього часу багато дослідників намагалися математично обґрунтувати побудову «Вітрувіанської людини», але точний метод залишався загадкою.

Ким був Леонардо да Вінчі

Нагадаємо, Леонардо да Вінчі — один з найвидатніших геніїв людства. Його досягнення охоплюють мистецтво, анатомію, інженерію, ботаніку, геологію, архітектуру та багато інших галузей. Він створив концепції вертольота, танка, парашута і навіть калькулятора.

Найвідоміші його твори: «Мона Ліза», «Таємна вечеря» та «Вітрувіанська людина». Його картина «Спаситель світу» 2017 року була продана на аукціоні за рекордні 450,3 мільйона доларів.

Ця історія ще раз доводить: поєднання мистецтва й науки може приховувати відповіді на питання, які мучать людство століттями.

