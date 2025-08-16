Стосунки пари зруйнував кіт: що сталося

Кіт / © unsplash.com

На популярному форумі розгорнулася гаряча дискусія після зізнання 41-річної жінки, яка розповіла про розрив із 46-річним хлопцем через кішку. Пара зустрічалася кілька років, але пережила піврічну паузу у стосунках. Саме тоді жінка отримала кішку від колеги, адже її родина давно мріяла про домашнього улюбленця.

Про це пише вона поділилась на Reddit.

Після примирення їхні стосунки знову здавалися гармонійними, однак згодом з’ясувалося, що чоловік категорично не сприймає тварину. Він зізнався, що кіт нібито «нагадує йому про іншого чоловіка», адже колега подарував жінці вихованця. Чоловік вважав це ознакою залицянь і ревнував навіть до кота.

Жінка зізналася, що партнер відмовлявся годувати вихованця, коли вона була відсутня, і часто дорікав, що вона «обирає кота замість нього». На це вона відповіла, що ніколи не пожертвує домашнім улюбленцем заради його комфорту.

«Я не готова доводити любов непотрібними жертвами», — написала вона.

Її зізнання викликало бурхливу реакцію серед користувачів Reddit. Багато коментаторів одностайно підтримали жінку, закликаючи її не миритися з такою поведінкою.

«Цей кіт любить тебе більше, ніж він», — зазначив один із читачів.

Інші наголосили, що така реакція чоловіка є тривожним сигналом контролюючих і токсичних стосунків.

У підсумку жінка повідомила, що остаточно вирішила розійтися з партнером. За її словами, після цього вона навіть відчула полегшення.

«Я добре справляюся із самотністю, тож життя триває», — підсумувала вона.

