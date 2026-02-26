Стосунки подружжя зіпсував один тест: що стало причиною

Дитина / © Associated Press

Історія 30-річного чоловіка, який за допомогою генетичної експертизи з’ясував, що не є біологічним батьком свого дворічного сина, набула широкого резонансу в інформаційному просторі.

Про це повідомляє видання Mirror.

Чоловік зізнався, що сумніви щодо спорідненості з’явилися давно, проте офіційний результат ДНК-тесту все одно став для нього важким психологічним ударом.

За словами чоловіка, вагітність партнерки настала на дуже ранньому етапі їхніх стосунків. З часом відсутність очевидної зовнішньої схожості дитини з батьком почала викликати запитання. Зокрема, сумніви підсилювалися тим, що в родинах обох партнерів домінують світле волосся та блакитні очі, що генетично не збігалося із зовнішністю хлопчика.

Ці невідповідності підштовхнули чоловіка до рішучого кроку — він таємно зробив медичний тест на батьківство, який підтвердив відсутність біологічної спорідненості.

Незважаючи на емоційне потрясіння, він офіційно заявив, що не планує змінювати свого ставлення до дворічного хлопчика.

Чоловік підкреслив, що був поруч із сином від моменту народження і продовжує вважати себе його єдиним справжнім батьком. За його словами, фінансовий аспект проблеми не відіграє жодної ролі, оскільки його доходу цілком вистачає для комфортного забезпечення родини.

Наразі перед ним постала складна моральна дилема: чи варто ініціювати розмову з партнеркою, адже він досі не впевнений, чи була ця ситуація наслідком свідомого обману з її боку.

Якою була реакція суспільства

Публічне обговорення цієї історії розділило користувачів соціальних мереж на два табори. Частина коментаторів наполягала на необхідності розкрити правду, аргументуючи це важливістю знання реальної генетики дитини для майбутніх медичних обстежень. Інші ж застерігали, що замовчування проблеми лише погіршить стосунки.

Більшість аудиторії різко засудила дії матері дитини.

«Ні, нехай дівчина продовжує відчувати почуття провини. Вона вчинила досить огидний вчинок, примушуючи тебе до народження дитини від іншого чоловіка без твоєї згоди. Неважливо, що ти вже готовий стати батьком, але те, що вона робить, аморально», — зазначив один із коментаторів.

Сам герой історії підсумував, що має намір серйозно переосмислити стосунки з партнеркою. Водночас він ухвалив принципове рішення: розповісти синові правду, коли той досягне свідомого віку, щоб уникнути психологічних травм та потенційних проблем у майбутньому.

Нагадаємо, раніше у соцмережах набула розголосу історія жінки, яка розлучилася з чоловіком через 48 годин після весілля через його витівку під час святкування.

Про це вона розповіла на платформі Reddit. За словами жінки, ще до одруження вона попереджала нареченого, що не сприймає публічних весільних розіграшів і просила не влаштовувати подібних жартів.

Інцидент стався під час розрізання весільного торта. У момент, коли фотограф готувався зробити кадр, чоловік раптово схопив наречену за потилицю і втиснув її обличчям у торт. У результаті було зіпсовано макіяж і весільну сукню, а гості, за словами жінки, сприйняли це як жарт.

Після цього вона залишила залу в сльозах. Брат нареченого намагався владнати ситуацію та переконав його попросити вибачення. Водночас, за словами жінки, інцидент став для неї сигналом про неповагу та ігнорування її меж.

Попри те що родичі закликали не руйнувати шлюб через «нешкідливий розіграш», вже за дві доби після церемонії вона подала на розлучення.