Стояв на зарядці і спалахнув: залишений без нагляду говерборд спричинив руйнівну пожежу

Момент загоряння популярного електроскутера для вуличних прогулянок зафіксувала камера спостереження у будинку.

В англійському місті Сметвік п’ять пожежних машин та майже 30 вогнеборців гасили пожежу, яка виникла у житловому будинку під час зарядження літій-іонної батареї говерборда — електричного вуличного транспорту, популярного серед молоді.

Як повідомляє Daily Mail, у момент загоряння вдома була лише 54-річна домовласниця Жаклін Барретт, яка прикута до ліжка через розсіяний склероз і проблеми з серцем. Її врятували від вогню, але в лікарні жінку довелося ввести у стан штучної коми.

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Син постраждалої 34-річний Шейн Джонсон розповів, що мати зателефонувала йому і сказала, що почула якийсь вибух у вітальні.

“Оскільки вона прикута до ліжка, вона не могла вибратися з дому, тому зателефонувала мені і повідомила, що стався вибух, тож я одразу зателефонував до пожежної служби”, - сказав він.

Чоловік зауважив, що говерборд належав його молодшому братові, який користувався ним уже протягом кількох років. “У нас ніколи з цим не було проблем і ми просто не можемо повірити в те, що сталося”, - повідомив він, надавши від імені своєї сім’ї дозвіл на публікацію відео з камер спостереження в будинку, які зафіксували момент загоряння.

За його словами, цей випадок повинен стати попередженням для всіх, хто залишає електричні пристрої на зарядці без нагляду. “Ми просто хочемо, щоб люди були обережними під час зарядки пристроїв”, - сказав Шейн Джонсон.

Нагадаємо, раніше рятувальникам міста Соколов на заході Чехії довелося ліквідовувати незвичайну пожежу. Її спричинив пес, який шукав їжу на плиті і ненавмисне увімкнув кухонний прилад. Інцидент зафіксувала камера спостереження, встановлена у квартирі.

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