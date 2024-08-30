Страхітливе диво інженерії: що відомо про плавучий міст, на якому авто їдуть поверхнею річки – відео

Плавучий міст Шицзигуань, також відомий як Міст мрії – це інноваційний 400-метровий міст, який дозволяє автомобілям вагою до 2,8 тонни пересуватися поверхнею річки Цінцзян у Китаї.

Про це пише Oddity Central.

Розташований між вкритими лісом горами префектури Еньші в провінції Хубей, мальовничий куточок Шицзигуань є однією з найбільш красивих природних пам'яток Китаю, від якої перехоплює подих. Однак те, що дійсно відрізняє його від інших пам'яток – це можливість милуватися прекрасними краєвидами, проїжджаючи мостом, зробленому з поплавків і розміщеному просто на воді.

Побудований за німецькою технологією для запобігання перекиданню, Шицзигуанський плавучий міст працює від 2016 року як для автомобільного, так і для пішохідного руху. Міст виготовлений з поліетиленових поплавків високої щільності, наповнених водою для додаткової стійкості, тому, якщо водії дотримуватимуться встановленого обмеження швидкості 20 км/год, вони відчуватимуть лише легке коливання річки під собою.

Від моменту відкриття понад вісім років тому, плавучий міст Шицзигуань став однією з головних визначних пам'яток мальовничого місця Шицзигуань: люди з усього Китаю їдуть сюди, щоб випробувати їзду на воді та насолодитися природними пейзажами.

Однак, попри те, що міст достатньо широкий для одностороннього руху, нещасні випадки все одно трапляються. 2023 року багатоцільовий автомобіль з вісьмома пасажирами пробив перила і впав у глибокі води річки Цінцзян. Того дня п'ятеро людей загинули, а трьом вдалося вибратися з машини і доплисти до берега. Обставини аварії були нез'ясовані, але камера спостереження зафіксувала, як автомобіль в'їхав на плавучий міст і сильно розгойдався, перш ніж пролетів крізь перила.

Після минулорічного трагічного інциденту плавучий міст Шицзигуань був тимчасово закритий, але відтоді його знову відкрили, і він користується популярністю, як і раніше. Однак минулорічні події тепер слугують нагадуванням про необхідність дотримуватися швидкісного режиму та вагових обмежень, а також стежити за дорогою навіть в оточенні такої природної краси.

Нагадаємо, тим часом ще один китайський міст, що висить над ущелиною річки, назвали найстрашнішим у світі. Він простягнувся на 150 метрів і має колію для проїзду лише одного транспортного засобу за раз.

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