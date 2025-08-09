Страшна знахідка в готелі Японії: що до жаху налякало українку

Токіо / © Getty Images

Українська туристка Наталі Хоменко, яка проживає в Таїланді, під час подорожі до Японії пережила приголомшливу ситуацію. У березні вона вирушила в соло-тур до Токіо, вважаючи країну безпечною для подорожей. Перший день минув без інцидентів, але вже наступного вечора її чекала небезпечна несподіванка.

Повернувшись близько 19:30 у свій готельний номер після огляду визначних пам’яток, Наталі відчула різкий неприємний запах. Спершу вона подумала, що він йде від її волосся або постільної білизни, але швидко зрозуміла, що джерело — під ліжком. Нахилившись, жінка побачила пару очей. З-під ліжка виліз незнайомий чоловік — молодий східний азіат у чорному одязі, зі стрижкою «шапочка».

За словами туристки, спочатку вона почала кричати, а згодом завмерла від страху, не знаючи, чи нападник збирається завдати їй шкоди. Однак чоловік раптово закричав і вибіг з кімнати. Наталі негайно зателефонувала до адміністрації готелю та поліції. Правоохоронці виявили під ліжком портативний зарядний пристрій і USB-кабель, але особу зловмисника встановити не вдалося — у готелі не було камер відеоспостереження.

Після інциденту жінка переїхала до іншого готелю. Вона вимагала від адміністрації повного повернення коштів, однак спершу отримала відмову. Після звернення до сервісу бронювання Agoda їй запропонували купони на суму 178 доларів, які Наталі назвала «смішною компенсацією». Згодом готель все ж компенсував 600 доларів, сплачених за три ночі, однак вимогу про виплату 1600 доларів за емоційну шкоду готель відхилив.

За словами туристки, решта поїздки перетворилася на психологічне випробування — вона не могла спати, постійно перевіряла кожен куточок кімнати. Повернувшись до Таїланду, Наталі зізналася, що досі бореться з тривогою та симптомами посттравматичного стресового розладу. Її відео з розповіддю про подію у TikTok набрало понад 13 мільйонів переглядів.

