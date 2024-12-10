Страва з "вибуховим" смаком: найнебезпечнішу у світі піцу готують на вулкані – фото

Туристи в Гватемалі можуть скуштувати особливу піцу, приготовану вулканом, що діє.

Про це пише Daily Star.

Страва з вибуховим смаком стала "кулінарним успіхом" для шефкухаря Маріо Давида Гарсії, який розважає відвідувачів тим, що готує в термостійких рукавичках і захисних окулярах, використовуючи піч з вулканічної породи, дров і вугілля, щоб приготувати "Маргариту".

Він працює на вулкані Пакая вже п'ять років, і, за словами Маріо, ця гора дозволяє "пестити себе і захоплюватися нею". "Я продавав усе – від морозива до овочів, але ніколи не думав, що вулкан стане відправною точкою мого кулінарного успіху", - сказав Маріо The Times.

У Гватемалі готують піцу на вулкані / Фото: Get Your Guide

Час від часу вулкан демонструє хитромудрі побічні ефекти. Маріо розповів, що одного разу вулкан викинув багато сірки, і коли вони спустилися з гори, у них пішла носова кровотеча, а ресторан довелося закрити на 15 днів.

Американська туристка Соджорнер Вайт розповіла: "Лише коли я сиділа та їла піцу, я зрозуміла, що це був вулкан, що діє. Можливо, це був не найбезпечніший досвід самостійної подорожі, але піца була чудова на смак".

У Гватемалі готують піцу на вулкані / Фото: Get Your Guide

Останнє виверження лави Пакаї відбулося в травні 2021 року. Це один із трьох вулканів Гватемали, що діє, висотою понад 2 500 метрів і є одним із найпопулярніших місць для туристів, які відвідують країну.

Нагадаємо, активна вулканічна гора в холодній Антарктиці щодня викидає в атмосферу золото на $6000.

Читайте також: