Стрес у Білому домі: вівчарка Байдена вкусила співробітницю секретної служби США

Це вже 11 інцидент від жовтня минулого року, коли собака президента на когось нападає.

Дворічна німецька вівчарка президента США Джо Байдена на прізвисько Командер вкусила співробітницю секретної служби США, яка працює в президентській охороні. Це вже одинадцятий випадок від жовтня 2022 року, коли собака президента на когось нападає. Дружина президента Джилл Байден зауважила, що Білий дім може бути стресовим середовищем для домашніх тварин.

Про це в середу, 27 вересня, повідомляє NBC News з посиланням на речника секретної служби.

Цей прикрий випадок стався увечері в понеділок, 25 вересня. Жінці-офіцеру надала допомогу медична служба Білого дому.

Наступного дня перша леді США Джилл Байден через свого прессекретаря зауважила, що Білий дім може бути стресовим середовищем для домашніх тварин, однак вона разом із чоловіком намагається допомогти Командеру краще організувати життя на території президентської резиденції.

“Президент і перша леді надзвичайно вдячні співробітникам Секретної служби та персоналу Білого дому за все, що вони роблять для їхньої безпеки, безпеки своєї родини та безпеки всієї країни”, – йдеться у коментарі.

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У липні 2023 року група Judicial Watch опублікувала записи, отримані в ході судового розгляду, які ідентифікували 10 випадків укусів від вівчарки Байдена різного ступеня тяжкості від жовтня 2022 року до січня 2023 року.

Записи, оприлюднені групою, показали, що в одному з інцидентів, про які повідомлялося минулого року, офіцера секретної служби було доставлено до лікарні з укусами за плече та стегно.

Раніше Байдени мали проблеми з іншою собакою - Мейджором, яку довелося відправити жити в Делавер після неодноразових інцидентів, пов’язаних із укусами в Білому домі.

Ще одна німецька вівчарка Чемп, яка була у сім’ї Байденів, померла у червні 2021 року у віці 13 років.

У грудні 2021 року після від’їзду Мейджора та смерті Чемпа Байдени завели у Білому домі Командера, який був іще щеням.

Знайдена причина агресивної поведінки собаки Джо Байдена

Нагадаємо, вчені з Університету співдружності Вірджинії (Virginia Commonwealth University) дійшли висновку, що навіть короткочасне спілкування з собаками сприятливо позначається на стані організму людини - за 5-20 хвилин погладжування чотирилапого рівень гормону стресу кортизолу значно падає.

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