Стриптизер спантеличив, як виступав на вечірці для жінки, наречений якої помер перед весіллям

Відомий американський стриптизер, який раніше розповів, як виконав передсмертне бажання бабусі, яка хворіла на рак, спантеличив ще однією дивакуватою історією. Він поділився, що його найприбутковіша ніч була на вечірці для жінки, наречений якої помер за декілька днів до весілля.

Про це пише dailystar.co.uk.

26-річний Макс Мартін – один із найзнаменитіших нью-йоркських артистів для дорослих – влаштував еротичне свято "скорботній нареченій" та її друзям.

"Найприбутковіший дівич-вечір, на який я коли-небудь ходив, був найдивнішим, на який я коли-небудь ходив. Бо це був дівич-вечір, але наречений помер від передозування наркотиками", – поділився Макс.

Макс Мартін / Фото: instagram.com/maxkfit_

Інфлюєнсер додав, що вечірка змінила тему вечора з "дівич-вечора" на святкування статусу холостячки з "похоронним прощанням".

"О, це було так дивно. Тому що на дівич-вечір запросили трьох хлопців, і вони заплатили за нас, чорт забирай. Тієї ночі ми заробили страшенно багато грошей. Я не пам'ятаю скільки, але це були найбільші гроші, які я заробив на одній вечірці. І це після того, як все поділили на три частини. Це було справді дивно", - додав він.

Макс Мартін / Фото: Peter Brown

Згадуючи про унікальний досвід, Макс був спантеличений тим, що вечірку не скасували через трагедію: "Це було схоже на справді вимушений дівич-вечір. Як і на початку, ми просто подумали, чому не скасували? Але потім, оскільки, очевидно, за нього вже заплатили, вони орендували маєток, і вони подумали, що з таким самим успіхом могли б розважитися. Спершу ніби усім було весело, а потім у когось істерика, а потім дівчина знову починала страшенно плакати, говорячи про те, як сильно вона сумує за чоловіком або щось таке. І це схоже на те, що, чорт забирай, тут відбувається? Ви знаєте? А потім її друзі будуть такими: "дівчинко, просто насолоджуйся шоу".

Нагадаємо, мама випадково запросила на 5-річчя доньки Барбі-стриптизерку замість аніматорки. Дорослі реготали з помилки.

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