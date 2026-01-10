ТСН у соціальних мережах

Стрибнули до річки з крокодилами: в Індії мавпи ризикнули життям заради друга (відео)

Мавпи увійшли в небезпечну річку, щоб захистити товариша від крокодила.

Крокодил

Крокодил / © Associated Press

У штаті Одіша в Індії вірусне відео із Кендрапари привернуло неабияку увагу соцмереж. На кадрах видно, як зграя мавп кидається у річку, відому великою кількістю естуарних крокодилів, щоб визволити товариша, якого хижак спробував затягти під воду.

Про це повідомило видання TOI.

Подія сталася поблизу річки в районі Кендрапара — місцевості, відомої високою концентрацією крокодилів і статусом чутливої зони для дикої природи. На оприлюднених кадрах видно, як одна мавпа підійшла до води, не підозрюючи про небезпеку. У цей момент з річки з’явився крокодил і спробував затягти тварину у воду.

Реакція решти групи була миттєвою. Кілька мавп одночасно зайшли в річку та попрямували у бік хижака. Вони діяли скоординовано, тримаючись разом і оточуючи крокодила. Завдяки цим діям рептилія відпустила мавпу, якій вдалося втекти на берег.

Фахівці зазначають, що мавпи є соціальними тваринами й часто діють групами для захисту або попередження про небезпеку. Водночас напад або пряме протистояння з крокодилом становить серйозний ризик для життя, навіть якщо йдеться про порятунок члена зграї. Саме тому цей випадок викликав підвищену увагу як серед користувачів мережі, так і серед дослідників поведінки тварин.

Відео швидко стало вірусним у соцмережах. У коментарях користувачі називають побачене прикладом згуртованості та взаємодопомоги серед тварин, а також звертають увагу на чітку координацію дій усієї групи. Ролик продовжує активно поширюватися, збираючи тисячі переглядів і реакцій.

Нагадаємо, у Китаї 23-річному чоловікові довелося перенести термінову операцію після того, як він вставив живу п’явку в сечовий міхур, повіривши в «лікувальний» метод, знайдений в Інтернеті.

