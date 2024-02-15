Студент дістається на пари літаком заради економії: скільки він витрачає грошей

Для нього дорога на навчання має зовсім інший вигляд.
У Канаді студент дістається на навчання літаком через захмарні ціни на оренду житла у Ванкувері.
Про це повідомляє CTV News Canada.
Тім Чен родом із Калгарі. Раніше він жив у Ванкувері під час навчання в UBC, але восени відмовився від орендованої квартири, коли виїхав у відпустку.
Коли він повернувся, то був шокований цінами.
"Коли я перевірив ціну на будинок, я подумав: "Ох, трясця, вона значно зросла!". Мені потрібно було заплатити близько 2500 доларів за оренду, тому я не відчуваю, що це життєздатно".
Він почав дивитися на ціни на авіаквитки з Калгарі до Ванкувера і зрозумів, що вони коштують близько 150 доларів туди і назад. Він відвідує заняття двічі на тиждень в університеті.
"Я подумав, чому б мені просто не залишитися в Калгарі, а потім просто прилетіти сюди, це приблизно годинний переліт, це те саме, що сісти на автобус", - сказав він.
Загалом за перельоти він платитить близько $1200 на місяць, доки мешкає вдома з батьками в Калгарі. Зрештою, це набагато дешевше, ніж середня ціна квартири з однією спальнею у Ванкувері, яка становить близько 2100 доларів.
"Загалом у мене три години занять, після занять я повертаюся в автобус і їду назад до аеропорту!" – сказав Чен.
Нагадаємо, винищувачі F-18 супроводжували літак через невдалий жарт студента-пасажира. Відомо, що і кому він написав.
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