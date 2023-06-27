Студент генетично створив найбільших у світі кроликів: який вони мають вигляд (фото)

Їхня вага від 9 до 11 кг.
Мексиканський студент створив найбільших у світі кроликів за допомогою генної інженерії.
Про це пише needtoknow.co.uk.
Андрес Якін використовував фламандських гігантів - нині найбільший вид домашніх кроликів у світі - з вухами середнього розміру. Він схрестив їх із домашнім кроликом із довшими вухами.
У результаті вийшов величезний кролик з довшими вухами і блискучою шерстю, ніж у типових фламандських гігантів.
Через свій розмір фламандських кроликів можна порівняти з дрібними породами собак, і вони вважаються практичними домашніми тваринами, оскільки вони слухняніші, ніж домашні кролики нормального розміру.
23-річний Андрес розпочав свій генетичний проєкт, вивчаючи зоологію та ветеринарію у Заслуженому автономному університеті Пуебли в Мексиці.
Він сказав: "Цей вид з Фландрії є найбільшим у Мексиці та у всьому світі. Їх розводять лише в Мексиці, Новій Зеландії та Каліфорнії, де ведеться робота з їхнього швидкого розведення, щоб вони мали більше м'яса на тілі".
Він пояснив, що створив генетичний проєкт в університеті два роки тому.
Середній фламандський гігант важить від 6 до 10 кг. Кролики Андреса, які не мають імені, трохи важчі — від 9 до 11 кг, хоча він намагається ще більше збільшити їхній розмір. Використовуючи лише генетику, він вважає, що може змусити кроликів вирости до 14 кг ваги.
Андрес із міста Уачіканго вже декілька років займається розведенням кроликів.
Він сказав, що з фламандських гігантів виходять хороші домашні тварини, тому що вони не стрибають і терплячіші, коли з ними поводяться.
Нагадаємо, авантюрист розповів, як живе на найсамотнішій скелі у світі з китами та тюленями. Чоловік вирішив відмовитися від звичайного життя на користь "безглуздого існування".
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