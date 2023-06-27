Студент генетично створив найбільших у світі кроликів: який вони мають вигляд (фото)

Мексиканський студент створив найбільших у світі кроликів за допомогою генної інженерії.

Про це пише needtoknow.co.uk.

Андрес Якін використовував фламандських гігантів - нині найбільший вид домашніх кроликів у світі - з вухами середнього розміру. Він схрестив їх із домашнім кроликом із довшими вухами.

Андрес Якін з гігантськими кроликами / Фото: Jam Press

У результаті вийшов величезний кролик з довшими вухами і блискучою шерстю, ніж у типових фламандських гігантів.

Через свій розмір фламандських кроликів можна порівняти з дрібними породами собак, і вони вважаються практичними домашніми тваринами, оскільки вони слухняніші, ніж домашні кролики нормального розміру.

Андрес Якін з гігантськими кроликами / Фото: Jam Press

23-річний Андрес розпочав свій генетичний проєкт, вивчаючи зоологію та ветеринарію у Заслуженому автономному університеті Пуебли в Мексиці.

Він сказав: "Цей вид з Фландрії є найбільшим у Мексиці та у всьому світі. Їх розводять лише в Мексиці, Новій Зеландії та Каліфорнії, де ведеться робота з їхнього швидкого розведення, щоб вони мали більше м'яса на тілі".

Андрес Якін з гігантськими кроликами / Фото: Jam Press

Він пояснив, що створив генетичний проєкт в університеті два роки тому.

Середній фламандський гігант важить від 6 до 10 кг. Кролики Андреса, які не мають імені, трохи важчі — від 9 до 11 кг, хоча він намагається ще більше збільшити їхній розмір. Використовуючи лише генетику, він вважає, що може змусити кроликів вирости до 14 кг ваги.

Хлопець створив найбільших у світі кроликів / Фото: Jam Press

Андрес із міста Уачіканго вже декілька років займається розведенням кроликів.

Він сказав, що з фламандських гігантів виходять хороші домашні тварини, тому що вони не стрибають і терплячіші, коли з ними поводяться.

Нагадаємо, авантюрист розповів, як живе на найсамотнішій скелі у світі з китами та тюленями. Чоловік вирішив відмовитися від звичайного життя на користь "безглуздого існування".

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