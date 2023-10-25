Студент з язиком, більшим ніж тенісний м'яч, побив рекорд: який він має вигляд (фото, відео)

Раніше він думав, що всі люди мають такі язики.
Маючи рідкісну здатність "надувати" язик, 20-річний Брейдон Маккалоу (США) встановив світовий рекорд із найбільшої окружності язика.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Маючи розмір 16 см, язик Брейдона побив попередній рекорд у 14,73 см, встановлений Сашею Файнером (Бельгія) раніше цього року.
"Все своє життя я помічав, що у мене ненормально великий язик", - сказав Брейдон, який зараз вивчає промислове проєктування в Університеті Маямі.
Брейдон надував язик, скільки себе пам'ятає, але в дитинстві він нікому цього не показував, бо думав, що всі інші теж можуть це робити.
"Раніше я завжди думав, що мій язик нормальний... Напевно, я помилявся", - сказав він.
І лише коли Брейдон пішов до середньої школи, він усвідомив, що його пухкий орган є унікальним.
"Багато хто з моїх друзів і родичів відреагували неоднозначно, - розповів він. - Вони були або приголомшені, або обурені. Багато людей ніколи не бачили нічого схожого на мій язик, тому вони були дуже заінтриговані".
@guinnessworldrecords Largest tongue circumference 16cm (6.3 in) by Braydon McCullough #guinnessworldrecords #tongue ♬ original sound - Guinness World Records
Хоча роздування язика не завдає йому жодного болю, Брейдон каже, що той болить, якщо він робить це часто і протягом короткого періоду часу.
Навіть коли його язик не надувати, Брейдон описує його, як "дуже широкий, товстий і досить довгий".
Він часто випадково кусає язик з боків і вважає, що його великий розмір може бути причиною його легкої шепелявості.
Язик Брейдона тепер поповнив ряди інших рекордсменів, як-от найдовший у світі язик (чоловічий), що належить Ніку Стоберлу (США); найдовший язик (жіночий), що належить Шанель Таппер (США) і найширший язик (чоловічий), яким володіє Браян Томпсон (США).
Нагадаємо, 62-річний чоловік станцював із 319 келихами на голові. Він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
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