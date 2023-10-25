Студент з язиком, більшим ніж тенісний м'яч, побив рекорд: який він має вигляд (фото, відео)

Раніше він думав, що всі люди мають такі язики.

Маючи рідкісну здатність "надувати" язик, 20-річний Брейдон Маккалоу (США) встановив світовий рекорд із найбільшої окружності язика.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Маючи розмір 16 см, язик Брейдона побив попередній рекорд у 14,73 см, встановлений Сашею Файнером (Бельгія) раніше цього року.

"Все своє життя я помічав, що у мене ненормально великий язик", - сказав Брейдон, який зараз вивчає промислове проєктування в Університеті Маямі.

Брейдон Маккалоу / Фото: guinnessworldrecords.com

Брейдон надував язик, скільки себе пам'ятає, але в дитинстві він нікому цього не показував, бо думав, що всі інші теж можуть це робити.

"Раніше я завжди думав, що мій язик нормальний... Напевно, я помилявся", - сказав він.

Брейдон Маккалоу / Фото: guinnessworldrecords.com

І лише коли Брейдон пішов до середньої школи, він усвідомив, що його пухкий орган є унікальним.

"Багато хто з моїх друзів і родичів відреагували неоднозначно, - розповів він. - Вони були або приголомшені, або обурені. Багато людей ніколи не бачили нічого схожого на мій язик, тому вони були дуже заінтриговані".

Хоча роздування язика не завдає йому жодного болю, Брейдон каже, що той болить, якщо він робить це часто і протягом короткого періоду часу.

Навіть коли його язик не надувати, Брейдон описує його, як "дуже широкий, товстий і досить довгий".

Брейдон Маккалоу / Фото: guinnessworldrecords.com

Він часто випадково кусає язик з боків і вважає, що його великий розмір може бути причиною його легкої шепелявості.

Язик Брейдона тепер поповнив ряди інших рекордсменів, як-от найдовший у світі язик (чоловічий), що належить Ніку Стоберлу (США); найдовший язик (жіночий), що належить Шанель Таппер (США) і найширший язик (чоловічий), яким володіє Браян Томпсон (США).

Нагадаємо, 62-річний чоловік станцював із 319 келихами на голові. Він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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