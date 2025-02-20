Студент підпалив гуртожиток, намагаючись заховати секс-ляльку від свого сусіда – фото

У Китаї студент випадково спричинив пожежу в гуртожитку, коли в паніці намагався заховати свою секс-ляльку.

Про це пише SCMP.

10 лютого студент Технологічного університету Хефей у провінції Аньхой, розповів, що пожежа спалахнула в гуртожитку після того, як інший студент підпалив надувну ляльку.

Хлопець бавився з іграшкою для дорослих, коли несподівано повернувся його сусід по кімнаті. Спантеличений студент спробував приховати свої дії, підпаливши ляльку. Спочатку він намагався спалити її в коридорі гуртожитку, але вогонь швидко поширився приміщенням.

Пожежа в гуртожитку / Фото: Weibo

На щастя, пожежу вдалося вчасно загасити і обійшлося без жертв. Студент отримав догану.

"У коридорі гуртожитку горіла надувна лялька. Охоронець одразу ж зв'язався з пожежною службою, і ситуація була ліквідована", - розповів співробітник університету. "Жодних матеріальних збитків або жертв не було, і ми вже поспілкувалися зі студентом, який був причетний до цього".

Після інциденту гуртожиток університету опублікував оголошення, в якому чітко вказав, що студенти не повинні використовувати відкритий вогонь для роботи з силіконовими предметами.

"Будь ласка, не використовуйте відкрите полум'я для роботи з силіконовими виробами або іншими легкозаймистими матеріалами в будівлі. Предмети, які більше не потрібні, можна викинути до смітника", - йдеться в оголошенні.

Інцидент приголомшив користувачів соціальних мереж:

Те, що мало бути відомо лише його сусідові по кімнаті, тепер відомо всьому Інтернету

Ви можете розлюбити, але, будь ласка, не робіть нікому боляче. Врешті-решт, саме надувна лялька постраждала найбільше

Використання відкритого вогню в людних місцях. Це повинно розглядатися як злочин проти громадської безпеки, чи не так?

Нагадаємо, студент забув про іспит та прилетів до коледжу на параплані. Хлопець проявив креативний підхід до вирішення проблеми із заторами.

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