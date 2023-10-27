Студент-пілот вивів із ладу 10 літаків на знак помсти: що його розлютило

У США 23-річного студента льотної школи звинувачують у ламанні 10 літаків в аеропорту Флориди.

Про це повідомляє Miami Herald.

Це сталося у міжнародній школі пілотів Treasure Coast в аеропорту Вітам-Філд у Стюарті.

За даними слідчих, студент "розлютився після того, як інструктори не дозволили йому здійснити самостійний політ".

"Керівники школи зателефонували до офісу шерифа, коли сказали, що бачили на відео, як учень переходив від літака до літака, завдаючи шкоди кожному з них. Такі предмети, як дросельна заслінка літака, було пошкоджено".

Студент-пілот вивів із ладу 10 літаків / Фото: Martin County Sheriff's Office

У результаті, десять літаків залишаються на землі, допоки механіки визначають ступінь збитків, повідомили в офісі шерифа. За даними станції WPEC, шериф округу Мартін Снайдер заявив, що "щось жахливе могло б статися", якби пошкодження літаків не було виявлено до зльоту. "Деякі пошкодження вплинули б на їхню здатність приземлитися", — сказав Снайдер радіостанції.

Студент, який перебуває з візитом у США, був заарештований. Його було "звинувачено у скоєнні кримінального злочину".

"Можливі додаткові звинувачення", - заявили в офісі шерифа.

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