Студент пішов по шкарпетки для дідуся, а знайшов 135 тисяч доларів: він здивував вчинком

Американському підлітку довелося ухвалити непросте рішення після того, як він знайшов 135 тисяч доларів.

Про це пише Daily Star.

Хосе Нуньєсу Романісу, студенту кримінального правосуддя з Нью-Мексико, було 19 років, коли він намагався внести гроші на покупку шкарпеток для дідуся ще 2020 року. Проте хлопець помітив гігантський пластиковий пакет, наповнений готівкою.

"Коли я вперше побачив це, я декілька секунд дивився на нього, не знаючи, що робити", - сказав хлопець. "Я був дуже шокований. Я ніколи не бачив стільки грошей".

Помітивши бирку, на якій було написано, що у сумці було 60 000 доларів у 20-доларових купюрах, Хосе вирішив зателефонувати до поліції, а не тікати з грішми. Пізніше правоохоронці виявили в сумці ще 75 000 доларів у вигляді 50-доларових купюр.

Студент знайшов 135 тисяч доларів / Фото: Albuquerque Police Department

"За 21 рік я побачив багато чого, але це було унікально і освіжило департамент і місто", - сказав тоді представник поліцейського управління Альбукерке офіцер Саймон Дробік. "Я думаю, що це найбільша сума грошей, знайдена в Альбукерке і повернена".

Хосе зізнався, що "йому ніколи не спадало на думку забрати собі щось із цього".

Спочатку підліток думав зателефонувати за номером, вказаним на боці банкомату, але зрештою вирішив зателефонувати до поліції. Хосе поклав сумку з грошима до своєї машини та під'їхав до банкомату, щоб ніхто інший не зміг скористатися ним.

За словами представника поліцейського управління Гілберта Гальєгоса-молодшого, підрядник хотів покласти гроші в банкомат, але помилково залишив їх на тротуарі.

Через декілька днів Хосе було запрошено на зустріч з мером Альбукерке і начальником поліції на церемонії, на якій були присутні понад 50 осіб. Офіцер Дробік дізнався, що він вивчає кримінальне правосуддя, та запропонував хлопцеві подати заяву на посаду у відомстві.

Студент знайшов 135 тисяч доларів / Фото: Albuquerque Police Department

"Я хотів стати слідчим або детективом поліції від самого дитинства", - сказав Хосе. "Я вже думав про це".

На церемонії мер Тім Келлер сказав: "Хлопче, ми всі знаємо цю спокусу. Навіть просто взяти трохи, просто одну із цих зв'язок зверху. Я маю на увазі, що це мало бути дуже складно".

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