Студент протягом 10 місяців безкоштовно пожив у понад 60 готелях: що він вигадав

21-річний студент із Тайчжоу, Китай, примудрився вимагати у понад 60 різних готелів безкоштовне проживання та фінансову компенсацію, створюючи фейкові проблеми з гігієною та обіцяючи вжити заходів проти них.

Про це повідомляє Oddity Central.

Цзян вигадав особливо брутальний спосіб фінансування своєї звички до подорожей, коли йому не вистачало коштів. У вересні минулого року, вирішивши відкласти вступ до університету на користь подорожей Китаєм, хлопець швидко побачив, що його кошти зменшуються, що змусило його знайти альтернативний спосіб покриття своїх витрат.

Проаналізувавши свої витрати, Цзян зрозумів, що готелі були особливо важкими для його гаманця, тому він вдався до шантажу персоналу готелів, щоб вони надавали йому житло безкоштовно.

Протягом 10 місяців Цзяну вдалося обдурити щонайменше 63 готелі, щоб ті дозволили йому зупинитися безкоштовно, використовуючи низку ретельних реквізитів, які створювали враження, що в кімнаті антисанітарія. За повідомленнями китайських ЗМІ, студент мав приголомшливу колекцію реквізиту, зокрема дохлих тарганів, цикад, пасма волосся і навіть використані презервативи, які він підкидав у номери, що орендував. Пізніше він телефонував співробітникам готелю, щоб поскаржитися на свої "знахідки" і погрожував розмістити негативні відгуки в Інтернеті і зіпсувати їхню репутацію.

"Протягом 10 місяців Цзян часто зупинявся в готелях, іноді заселяючись у три-чотири різні готелі за один день, - розповів офіцер поліції з Лінхая. Він використовував незначні недоліки або підкидав комах, жуків і волосся, щоб погрожувати готелям скаргами або викриттям в Інтернеті, вимагаючи безкоштовного проживання або компенсації".

Багато готелів, на які націлювався Цзян, вважали за краще домовлятися з ним, оскільки не потребували поганої реклами, але в серпні менеджер готелю нарешті вирішив протистояти йому і зв'язався з іншими готелями в цьому районі. Багато хто впізнав його і підтвердив, що він застосовував подібну тактику, коли зупинявся в них, зокрема, скаржився на мертвих комах і використані презервативи.

"Його скарги на нібито жуків і волосся в номерах були тривожними. Обговоривши ці інциденти з декількома іншими готелями, ми помітили, що з цим гостем вони повторюються", - розповів анонімний співробітник готелю.

Після того, як спосіб дій Цзяна був виявлений, поліція зв'язалася з готелями в п'яти провінціях щодо студента і з'ясувала, що не менше 63 різних готелів стали жертвами його витівок. Повідомляється, що йому вдалося виманити у своїх жертв понад 38 000 юанів (5 200 доларів США).

Нагадаємо, тим часом 33-річний чоловік п'ять років ночує в незнайомців. Він похизувався своїм геніальним планом.

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