Студент створив найменший у світі пилосос з ручки: який він має вигляд та як працює (фото)

На проєкт він витратив 238 доларів.
23-річний студент Тапала Надамуні (Індія) завоював титул Книги рекордів Гіннеса, створивши найменший у світі пилосос.
Про це йдеться на офіційному сайті.
Його розмір становить лише 0,65 см – менше, ніж ширина середнього нігтя на мізинці – і це на 0,2 см менше, ніж попередній рекорд, встановлений 2022 року.
Вакуум вимірюється по найкоротшій осі корпусу пилососа, тобто розміри ручки та шнура живлення не враховуються під час остаточного вимірювання.
Тапала, який раніше утримував цей рекорд 2020 року з вакуумом 1,76 см, провів останні два роки, намагаючись повернути титул. За цей час він зазнав двох невдалих спроб. Він розповів, що цього разу "прийшов з абсолютно новим дизайном", підготувавши понад 50 принципових схем, щоб забезпечити відповідність свого творіння необхідним стандартам.
Для цілей запису, пилосос визначається як пристрій з електричним приводом, який збирає сміття за допомогою всмоктування, що відбувається за рахунок від'ємного внутрішнього тиску.
Досягнення адекватного всмоктування виявилося складним завданням для Тапали, який був змушений внести подальші зміни в свою конструкцію після того, як зіткнувся з проблемами під час тестування.
Його вакуум виготовлений здебільшого з кулькової ручки, яку можна заправляти, з додаванням невеликих шматочків пластику та металу.
Всередині вакууму є крихітний обертовий вентилятор, що живиться від чотиривольтового вібраційного двигуна, що створює всмоктування.
Під час підключення до джерела живлення пилосос видає дзижчання і здатен всмоктувати частинки пилу, які потім можна викинути назовні.
Загалом Тапала витратив на цей проєкт близько 20 000 рупій (238 доларів США).
Винахід гаджетів був його хобі ще від дитинства, і він дуже тішиться, що через чотири роки йому вдалося побити цей рекорд. Він сказав: "Усі студенти нашого коледжу були приголомшені цим крихітним пилососом, а мої викладачі сказали мені, що це найкрасивіший витвір, який вони коли-небудь бачили".
Нагадаємо, чоловік шокував, запам'ятавши 14 000 цифр числа Ейлера. Для відтворення йому знадобилося лише 49 хвилин.
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