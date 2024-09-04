Студент створив найменший у світі пилосос з ручки: який він має вигляд та як працює (фото)

23-річний студент Тапала Надамуні (Індія) завоював титул Книги рекордів Гіннеса, створивши найменший у світі пилосос.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Його розмір становить лише 0,65 см – менше, ніж ширина середнього нігтя на мізинці – і це на 0,2 см менше, ніж попередній рекорд, встановлений 2022 року.

Вакуум вимірюється по найкоротшій осі корпусу пилососа, тобто розміри ручки та шнура живлення не враховуються під час остаточного вимірювання.

Найменший у світі пилосос / Фото: Guinness World Records

Тапала, який раніше утримував цей рекорд 2020 року з вакуумом 1,76 см, провів останні два роки, намагаючись повернути титул. За цей час він зазнав двох невдалих спроб. Він розповів, що цього разу "прийшов з абсолютно новим дизайном", підготувавши понад 50 принципових схем, щоб забезпечити відповідність свого творіння необхідним стандартам.

Для цілей запису, пилосос визначається як пристрій з електричним приводом, який збирає сміття за допомогою всмоктування, що відбувається за рахунок від'ємного внутрішнього тиску.

Найменший у світі пилосос / Фото: Guinness World Records

Досягнення адекватного всмоктування виявилося складним завданням для Тапали, який був змушений внести подальші зміни в свою конструкцію після того, як зіткнувся з проблемами під час тестування.

Його вакуум виготовлений здебільшого з кулькової ручки, яку можна заправляти, з додаванням невеликих шматочків пластику та металу.

Найменший у світі пилосос / Фото: Guinness World Records

Всередині вакууму є крихітний обертовий вентилятор, що живиться від чотиривольтового вібраційного двигуна, що створює всмоктування.

Під час підключення до джерела живлення пилосос видає дзижчання і здатен всмоктувати частинки пилу, які потім можна викинути назовні.

Загалом Тапала витратив на цей проєкт близько 20 000 рупій (238 доларів США).

Найменший у світі пилосос / Фото: Guinness World Records

Винахід гаджетів був його хобі ще від дитинства, і він дуже тішиться, що через чотири роки йому вдалося побити цей рекорд. Він сказав: "Усі студенти нашого коледжу були приголомшені цим крихітним пилососом, а мої викладачі сказали мені, що це найкрасивіший витвір, який вони коли-небудь бачили".

Нагадаємо, чоловік шокував, запам'ятавши 14 000 цифр числа Ейлера. Для відтворення йому знадобилося лише 49 хвилин.

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