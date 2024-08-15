Студент вирушив у 134-денну подорож без телефона: з якими проблемами він зіткнувся (фото)

Він вирішив дослідити, яке життя без доступу до Інтернету чи цифрового зв'язку.

Для багатьох людей складно уявити день без мобільного телефона. Тому досвід молодого чоловіка, який подорожував Китаєм 134 дні без доступу до технологій, приголомшив їх.

Як пише SCMP, Ян Хао, який навчається на докторський ступінь у британському університеті, залишив своє рідне місто Тайюань в листопаді минулого року і повернувся у квітні. Він побував у 24 провінціях та регіонах.

Ян не мав ні мобільного телефона, ні комп'ютера під час подорожі, він узяв із собою лише дві камери, які не могли підключатися до Інтернету.

Ян вивчає сучасне мистецтво у британському університеті, і одна з його дослідницьких тем – вплив цифровізації на життя людей.

"Я відчуваю, що мобільний телефон для нас як цифровий орган. Ми не можемо робити багато речей без нього. Тому я хотів вивчити, що станеться, якщо у нас взагалі не буде доступу до Інтернету. Яким буде досвід, скажімо, протягом декількох місяців?" - сказав Ян.

Він поділився, що Китай — це місце із найшвидшим розвитком цифровізації та технологій у світі.

"Ґрунтуючись на сумнівах і роздумах щодо цифровізації, я вирішив провести експеримент у Китаї, щоб здійснити результат, не покладаючись на Інтернет", - сказав Ян.

Ян Хао / Фото: Weibo

Він сказав, що незручності, які виникають через відсутність мобільного телефона, були звичайною справою під час його поїздки. Наприклад, він не міг забронювати готель заздалегідь або швидко перевірити банківський застосунок, а також не міг замовити таксі.

Ян виявив, що у більшості магазинів немає терміналу, щоб провести його банківську картку. Іноді, коли він не мав достатньо готівки, щоб заплатити, йому доводилося йти на великі відстані, щоб знайти банкомат для зняття грошей.

Він сказав, що для вирішення цих проблем йому потрібно більше спілкуватися із незнайомцями, яких він зустрічав на дорозі.

"Майже всі, хто чув, що я не користуюся мобільним, були шоковані", - сказав Ян. "Дехто запитував, чи не роблю я щось поганого, чи не виконую я особливу роботу, а інші думали, що цікаво жити без мобільного".

Він сказав, що наявність мобільного телефона часто відволікає, тому у своїй подорожі без нього він міг зосередитись на читанні книжок.

"Я як давня людина, яка здійснила подорож у часі в наші дні. Всі ці неприємності та радості схвилювали мене. Це безперечно був чудовий життєвий досвід", — сказав Ян.

Ян Хао / Фото: Weibo

Він планує опублікувати книжку статей, які він написав про поїздку, та зняти документальний фільм на основі відео, які він зняв у дорозі.

Досвід Яна спричинив ажіотаж у соціальних мережах: "Він приголомшливий. Я не можу прожити й години, не перевіривши свій мобільний", "Я думаю, що необхідно брати із собою мобільний. Він полегшує життя і може врятувати у надзвичайних ситуаціях".

Нагадаємо, авіакомпанія назавжди заборонила літати мандрівниці за те, "чого вона не робила". Зрештою, їй вдалося довести правду.

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