Студент витратив роки на створення найвищого у світі капелюха: його висота, вага і фото

Він побив рекорд, який тримався шість років.

Чоловік із Пенсильванії, США, здійснив свою багаторічну мрію про створення найвищого капелюха у світі, коли вийшов на прогулянку у своєму 5,4-метровому витворі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Джошуа Кайзер успішно побив рекорд у Брайнігсвіллі після декількох років невдалих спроб, які почалися, коли Університет штату Пенсильванія закрив свій кампус у перші дні пандемії COVID-19.

"Я переглядав рекорди на сайті GWR у пошуках натхнення. Врешті-решт я натрапив на фотографію ексцентричного чоловіка, який позує з гігантським капелюхом на голові – найвищим капелюхом у світі", - розповів Кісер в інтерв'ю.

Найвищий капелюх у світі / Фото: Guinness World Records

"Ексцентричний чоловік", Оділон Озаре, встановив рекорд 2018 року з 4,8-метровим капелюхом.

"Без жодної причини, образ безглуздо високого капелюха застряг у мене в голові. Я закрив свій ноутбук і пішов шукати матеріали для виготовлення високого капелюха. Я був переконаний, що зможу встановити рекорд і в найкоротші терміни вписати своє ім'я в підручники історії", - розповідає Кайзер.

Його перша спроба, з використанням картонних блоків і липучок, не змогла перевищити навіть 1,5 м.

Найвищий капелюх у світі / Фото: Guinness World Records

"Липучки не могли утримувати блоки разом достатньо міцно, і я не міг тримати його на голові", - каже він.

Наступна ідея Кайзера – дерев'яні дюбелі – виявилася такою ж невдалою.

"Я планував прикріпити гайки і болти до кінчиків дюбелів, щоб скріпити їх між собою на довгій ділянці шляху. Це не було достатньо міцним, щоб спрямувати його на висоту понад 4,5 метра просто в небо", - сказав він. "Мені потрібно було щось міцніше – я думав про арматуру або металеві прути, але знав, що вони будуть занадто важкими. Ця ідея не спрацювала. Я все одно не зміг би прикріпити його до голови, навіть якби зміг".

Найвищий капелюх у світі / Фото: Guinness World Records

Кайзер також намагався використати дріт, але врешті-решт відмовився від цієї ідеї.

Його остаточний дизайн був натхненний, коли він натрапив на декілька легких водостоків, а також сміттєвий бак, який, за його словами, "мав приблизно такий же вигляд як окружність його голови".

Головний убір був укріплений піною, що розширюється, і обтягнутий червоною тканиною в стилі Санти, щоб надати йому вигляду капелюха.

Він успішно пройшов необхідну відстань у 10 метрів у капелюсі вагою 12 кг, здобувши титул.

Найвищий капелюх у світі / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, нещодавно візажистка встановила рекорд, який не могли побити 19 років. За добу вона зробила лише одну 20-хвилинну перерву.

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