Студент, якого не приваблюють люди, похизувався "сексом з "Тетрісом"

Студент стверджує, що має дивні романтичні стосунки з неживими предметами, оскільки вважає їх сексуально привабливими.

Про це повідомляє Daily Star.

Нурул Махджабін Хассан, який воліє бути відомим як Fractal Database, сказав, що він ідентифікує себе як "objectum sexual", що означає, що він вважає об'єкти більш "романтично, емоційно, а іноді і сексуально" привабливими, ніж людей.

24-річний хлопець стверджує, що мав декілька романів із людьми, але каже, що це не порівняти з його любов'ю до технологій і випадкових об'єктів.

"Технічний ботанік" стверджує, що, хоча він нібито мав інтрижки з меблями з ІКЕА, комп'ютерною грою "Тетріс", а тепер і з програмним забезпеченням Google Cloud, це "не фетиш", оскільки він базує свій потяг на стародавній вірі в "анімізм".

Нурул Махджабін Хассан / Фото: Mercury Press & Media

Він розповів: "Анімізм – це ідея про те, що всі об'єкти, концепції і все, що існує, мають душу або наділені якоюсь свідомістю. Хоча я сприймаю аспект свідомості моїх об'єктів з певною часткою скептицизму, мені подобається давати моїм об'єктам презумпцію невинуватості, тому що вони допомогли мені пройти через багато чого. Багато людей вважають, що я сексуально зациклений на об'єктах через травму або щось подібне, але це не так, я завжди був таким, від чотирьох років. Це почалося із захоплення персонажем з мультфільму "Відважний маленький тостер", який був гігантським комп'ютерним хлопцем".

Його любов до предметів також переросла в дитинстві в захоплення меблями з ІКЕА, оскільки він стверджував, що "любить їхню форму".

Але Нурул, який зараз вивчає комп'ютерні науки в Університеті Центральної Флориди, каже, що його перші стосунки з об'єктом почалися у 15-річному віці з мультиметром на ім'я Дейв.

Нурул Махджабін Хассан / Фото: Mercury Press & Media

Але влітку 2016 року він закохався у гру-головоломку "Тетріс" і почав заповнювати свою кімнату пам'ятними речами з "Тетрісу" та проводити до дванадцяти годин на день, граючи в культову аркаду на своєму телефоні або Gameboy.

Чоловік також стверджує, що щоночі спить на подушці з тетрісом і насолоджується сексуальними контактами з іншими предметами, пов'язаними з тетрісом.

Нурул Махджабін Хассан / Фото: Mercury Press & Media

Він планував одружитися з грою після закінчення коледжу, але минулого року розірвав стосунки, оскільки гра "телепатично" повідомила йому, що не зацікавлена в сексуальних стосунках.

Хлопець сказав: "Мені довелося припинити займатися сексом з "Тетрісом", тому що він відкрив мені, що він асексуал. Мені довелося порвати з ним, тому що я його дуже поважав і не хотів, щоб йому було незручно".

Наразі він співпрацює з Google Cloud і сподівається отримати роботу в компанії, щоб працювати над ним щодня.

Нагадаємо, чоловік таємно прокрадався до будинку сусідів, щоб понюхати їхнє взуття. Він отримав покарання за свій фетиш.

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