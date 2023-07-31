Студента, який загубив телефон, потролили через список цілей на екрані блокування: що там було (фото)

Співробітники австралійського гірськолижного курорту Перішер потролили чоловіка через список його цілей на екрані блокування смартфона.

Про це пише ladbible.com.

Мандрівник загубив свій чорний Samsung Galaxy S20 і телефон був переданий до каси.

Його незвичайні життєві цілі стали вірусними в Мережі після того, як працівники поділилися фотографією екрану блокування втраченого гаджета.

Серед того, що зазвичай пишеться в "Нотатках" і тримається в секреті, були цілі, пов'язані зі здоров'ям, такі як "підтягнутися та стати 87 кг" і "кинути палити весь нікотин".

Список цілей мандрівника / Фото: ladbible.com

Інші цілі були більш матеріалістичними, зокрема "мати 25 000 доларів на банківському рахунку" та "мати мотоцикл". А також досить респектабельна мета "отримати хороші оцінки в університеті".

Але інші цілі були трохи дивнішими, від "стати краще в бійці" до "не стригтися три місяці". Можливо, найнезручнішим з усіх є: "Мати трьох дівчат у списку".

Працівників курорту це надихнуло на створення свого списку:

Купити куртку та підготуватися до Slush Cup

Кинути кататися на санях

Мати гірські гроші у розмірі 25 000 доларів

Мати Subaru

Стати краще в ландшафтному парку

Отримайте хороший результат в Perisher Park Showdown

Мати 3 дівчат, щоб розірвати з #yeahthegirls

Не засмагати в окулярах протягом трьох місяців SPF кожного дня

Список цілей працівників гірськолижного курорту / Фото: ladbible.com

Повідомляється, що студент зітхнув з полегшенням, оскільки гірськолижний курорт зміг повернути йому телефон. Тепер він може продовжувати працювати над тим, щоб розбагатіти та не ходити до перукаря три місяці.

Нагадаємо, тим часом чоловік спричинив фурор у Мережі, зробивши тату списку справ на долоні. Дизайн змусив юзерів сперечатися.

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