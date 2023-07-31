Категорія
Цікaвинки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Студента, який загубив телефон, потролили через список цілей на екрані блокування: що там було (фото)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
2413
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Студента, який загубив телефон, потролили через список цілей на екрані блокування: що там було (фото)

Чоловіка потролили за фото на екрані блокування / Фото: Associated Press

Загублену річ йому повернули.

Співробітники австралійського гірськолижного курорту Перішер потролили чоловіка через список його цілей на екрані блокування смартфона.

Про це пише ladbible.com.

Мандрівник загубив свій чорний Samsung Galaxy S20 і телефон був переданий до каси.

Його незвичайні життєві цілі стали вірусними в Мережі після того, як працівники поділилися фотографією екрану блокування втраченого гаджета.

Серед того, що зазвичай пишеться в "Нотатках" і тримається в секреті, були цілі, пов'язані зі здоров'ям, такі як "підтягнутися та стати 87 кг" і "кинути палити весь нікотин".

Список цілей мандрівника / © ladbible.com
Список цілей мандрівника / Фото: ladbible.com

Інші цілі були більш матеріалістичними, зокрема "мати 25 000 доларів на банківському рахунку" та "мати мотоцикл". А також досить респектабельна мета "отримати хороші оцінки в університеті".

Але інші цілі були трохи дивнішими, від "стати краще в бійці" до "не стригтися три місяці". Можливо, найнезручнішим з усіх є: "Мати трьох дівчат у списку".

Працівників курорту це надихнуло на створення свого списку:

  • Купити куртку та підготуватися до Slush Cup
  • Кинути кататися на санях
  • Мати гірські гроші у розмірі 25 000 доларів
  • Мати Subaru
  • Стати краще в ландшафтному парку
  • Отримайте хороший результат в Perisher Park Showdown
  • Мати 3 дівчат, щоб розірвати з #yeahthegirls
  • Не засмагати в окулярах протягом трьох місяців SPF кожного дня
Список цілей працівників гірськолижного курорту / © ladbible.com
Список цілей працівників гірськолижного курорту / Фото: ladbible.com

Повідомляється, що студент зітхнув з полегшенням, оскільки гірськолижний курорт зміг повернути йому телефон. Тепер він може продовжувати працювати над тим, щоб розбагатіти та не ходити до перукаря три місяці.

Нагадаємо, тим часом чоловік спричинив фурор у Мережі, зробивши тату списку справ на долоні. Дизайн змусив юзерів сперечатися.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2413
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація