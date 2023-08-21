Студенти, налякані "паранормальним" у своєму підвалі, виявили моторошну правду – фото

В один момент вони почали помічати, як коробки залишаються відкритими, а світло – увімкненим.

Група студентів, які були налякані "привидом" у своєму будинку, нарешті дізналися правду.

Про це пише dailystar.co.uk.

Вісім хлопців та двоє дівчат жили в будинку біля кампусу в Колумбусі, США, під час навчання в університеті Огайо.

Згодом вони почали помічати, як у підвалі коробки залишаються відкритими, вмикається світло, а вночі лунають дивні звуки.

Студенти були налякані "паранормальним" у підвалі орендованого будинку / Фото: YouTube@/Lantern OSU

"Містика" відбувалася настільки часто, що вони почали жартувати про "привида" в будинку, але реальність, мабуть, була ще більш моторошною.

Через місяць вони вирішили дослідити підвал, де знайшли замкнуті двері. Компанія викликала поліцію, яка відчинила двері силою, знайшовши таємничого чоловіка на ім'я Джеремі, який жив у підвалі без відома студентів.

Коли орендодавець та поліція зняли ручку дверей, вони виявили спальню з фотографіями, телевізором та одягом.

Кімната, де жив незнайомець / Фото: YouTube@/Lantern OSU

"Це може бути потенційно жахлива ситуація... Двоє з 10 сусідів у кімнаті в нашій частині будинку - дівчата, а наші кімнати не мають замків на дверях", - розповів Марк Гартман.

Як виявилося, Джеремі тривалий час жив у підвалі, не сплачуючи оренду. Він використовував бічні двері, щоб увійти, та ніколи не бачив інших членів будинку.

За словами Марка, чоловік нічого не пояснив та просто покинув приміщення.

Студенти ж були засмучені тим, що їхній агент з нерухомості, очевидно, пропустив незнайомця, який мав доступ до всього.

Нагадаємо, нещодавно мешканка Каліфорнії виявила, що зовсім незнайомий чоловік таємно живе у підвалі її будинку протягом декількох місяців. Його затримала поліція.

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