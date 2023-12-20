Студенти подали до суду після того, як викладач закінчив іспит на 90 секунд раніше

Вони вимагають компенсацію у 20 мільйонів вон.

Група південнокорейських студентів подала до суду на уряд через те, що їхні вступні іспити до коледжу закінчилися на 90 секунд раніше запланованого терміну.

Про це пише BBC.

Вони просять по 20 мільйонів вон (15 400 доларів США) кожен — вартість річного навчання у коледжі. Помилка вплинула на решту іспитів студентів, каже їхній адвокат.

Вступний іспит до коледжу країни, відомий як сунин, є восьмигодинним марафоном, в якому необхідно скласти іспити з декількох предметів. Це один із найскладніших іспитів у світі, і ставки дуже високі.

Це не лише впливає на вступ до університету та влаштування на роботу, але навіть на майбутні стосунки. Під час щорічного іспиту вживається низка заходів, щоб допомогти студентам сконцентруватися, таких як закриття повітряного простору країни та відстрочення відкриття фондового ринку.

Результати іспиту цього року було опубліковано 8 грудня.

У позові, поданому 19 грудня щонайменше 39 студентами, стверджується, що дзвінок пролунав раніше під час першого предмета іспиту – корейської мови.

Деякі студенти одразу висловили протест, але заявили, що керівники однаково забрали їхні папери. Вчителі визнали помилку перед початком наступного заняття і повернули півтори хвилини під час обідньої перерви, але студенти змогли лише заповнити порожні рядки, їм не дозволили змінити відповіді.

Студенти сказали, що були настільки засмучені, що не могли зосередитися на частині іспиту. Дехто, як повідомляється, здався і повернувся додому.

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Їхній адвокат Кім У Сок повідомив місцевим ЗМІ, що органи освіти не перепросили. Причиною такого вчинку стало те, що керівник "неправильно розрахував час".

Це не перший випадок, коли студенти подають до суду через надто ранній дзвінок. У квітні суд у Сеулі присудив 7 мільйонів вон (5250 доларів США) студентам, які стверджували, що опинилися в невигідному становищі на іспиті 2021 року, тому що їхній дзвінок пролунав приблизно на 2 хвилини раніше.

Нагадаємо, 90-річна бабуся здобула ступінь магістра. Вона не планує зупинятися і заявила, що продовжить навчання.

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