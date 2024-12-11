Студентка створила найменший у світі ігровий автомат: який він має вигляд (фото)

Потрібно 3 місяці, щоб рекорд був офіційно підтверджений.

Студентка коледжу в Онтаріо, Канада, сконструювала, як вважають, найменший у світі ігровий автомат.

Про це повідомляє CBC News.

Вікторія Коргонен, студентка електромеханічного факультету коледжу Фаншоу, представила своє творіння: автомат заввишки всього 6 см, завширшки 2,5 см і завдовжки 3 см.

В аркадному автоматі можна зіграти класичну гру Pong.

Автомат був офіційно виміряний професором будівництва коледжу Фаншоу Меттом Карсоном в надії зафіксувати світовий рекорд Гіннеса для найменшого ігрового автомата.

"Я вирішила подивитися на менші рекорди, які я могла би побити, і знайшла цей ігровий автомат, і повністю закохалася в його дизайн", - сказала Вікторія в інтерв'ю. "Розмір – це, безумовно, те, що мені подобається, мати найменшу річ".

Найменший у світі ігровий автомат / Фото: CBC

Раніше дівчина була частиною шкільної команди, яка побила світовий рекорд Гіннеса з найдовшої палиці для селфі. Докази, отримані під час офіційного вимірювання, тепер мають бути переглянуті організацією, що реєструє рекорди, щоб з'ясувати, чи має Вікторія право на другий титул на своє ім'я.

"Я хотіла, щоб у мене був сертифікат на моє ім'я, який можна було б поставити в рамку, тому такою була моя мета", - сказала вона.

Найменший у світі ігровий автомат / Фото: CBC

Поточний рекорд належить жителю Північної Кароліни Джонатану Чарльзу, чия гра Space Invaders була виміряна 2018 року на 6,6 см у висоту, 3,3 см у довжину і 2,9 см у ширину.

Нагадаємо, Книга рекордів Гіннеса пригадала історію найвищих людей у світі від 1900 року. Так, зріст найвищої людини в історії сягав 272 см.

Читайте також: