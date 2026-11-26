Студентка знайшла сорт яблук «Волбрідж», Фото: Tayettin Brodzinski

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Американська студентка Таєттін Бродзінскі під час перерви між парами випадково натрапила на сорт яблук, який вважали зниклим ще минулого століття. Вона поділилася, що почувається неймовірно щасливою через своє випадкове відкриття.

Про це пише People.

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Американська студентка випадково натрапила на сорт яблук, який вважали зниклим століття тому

Минулої осені дівчина вирішила прогулятися під час «вікна» між заняттями й помітила невідоме плодове дерево. Згодом лабораторні аналізи підтвердили: їй пощастило відшукати старовинний сорт «Волбрідж» (Walbridge), який зник із садів та прилавків близько ста років тому і вважався безповоротно втраченим.

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Наставник студентки не приховує свого захоплення:

«По суті, перевершити це ми вже не зможемо», — каже чоловік.

Звичайний відпочинок на свіжому повітрі обернувся для дівчини справжньою сенсацією у світі садівництва. Нині Таєттін Бродзінскі опановує магістерську програму в Університеті штату Вашингтон у місті Пуллман, а торік восени, коли ще завершувала бакалаврат, вивчала курс із генетики плодових культур.

Викладач дав студентам практичне завдання — зірвати листок із будь-якого великого плодового дерева невідомої породи та запакувати його у пробірку для подальшої лабораторної ідентифікації. Як розповіла 23-річна Бродзінскі, 23 серпня 2025 року вона пішла відпочити від навчання до свого улюбленого громадського парку Лоусон-Гарденс.

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Біля самого входу на територію парку погляд дівчини зачепився за яблуню, повз яку вона раніше проходила, але не звертала уваги. Студентка віднесла зібраний зразок на пару, однак генетичний скринінг не показав жодного збігу з відомими селекційними чи промисловими сортами. Та зачіпка все ж знайшлася.

Керівник курсу, доктор Кемерон Піс, виявив, що ДНК-код знахідки повністю збігається з профілем із закритої бази загадкових, досі не розпізнаних яблунь.

Фото: Tayettin Brodzinski

За словами науковця, приблизно за тиждень посеред ночі його раптом осяяла здогадка, що перед ним не що інше, як «Волбрідж» — сорт, який зник із широкого вжитку ще століття тому. Хоча сам Піс не був вузьким спеціалістом саме з цих яблук, він раніше чув про них від Дейва Бенскотта — представника організації Lost Apple Project, яка розшукує забуті плодові культури.

Професор зібрав урожай із паркового дерева, після чого його дослідницька група відправила плоди на детальну експертизу колегам у штатах Мен та Огайо.

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6 лютого 2026 року науковці зібралися на спеціальну нараду. Після ретельного вивчення даних експерти винесли остаточний вердикт, що дівчина знайшла легендарний «Волбрідж».

«Спочатку я майже не надавала цьому значення. Моя реакція була: „О, прикольно“. Я просто почуваюся щасливицею», — каже дівчина.

Історія яблук сорту «Волбрідж» бере початок 1818 року в штаті Іллінойс. Спершу сорт завоював прихильність мешканців Середнього Заходу США, а згодом перекочував і в західні штати. Проте у 1920-х роках цей різновид почав стрімко зникати з господарств.

Таєттін дізналася від фермера з Монтани, що догляд за такими деревами забирав надто багато сил порівняно з іншими популярними сортами тієї епохи через їхню надмірну силу росту. Виявилося, що крона дерев розросталася настільки стрімко, що садівникам доводилося витрачати чимало часу на обрізання цих дерев.

Фото: Tayettin Brodzinski

«На смак це майже як суміш Гренні Сміт і Космік Крісп, які я обожнюю».

Організація Lost Apple Project почала активно займатися збереженням цього сорту. Саджанці розмножують та розсилають усім охочим. Власні амбітні плани щодо відродження рідкісної культури плекає і сама першовідкривачка: вона хоче повернути ці яблуні на свою малу батьківщину — у штат Монтана. Дівчина вже має 13 саджанців, з яких хоче виростити власний сад.

Яблука: останні новини

Яблука є джерелом клітковини та антиоксидантів, які підтримують здоров’я серця, кишківника та стабільний рівень цукру в крові, а окремі сорти мають ще більший вплив.

Сорт Red Delicious містить кверцетин проти запалення та серцево-судинних хвороб. Сорт Гала, якщо їсти по три яблука щодня щонайменше 6 тижнів, знижує рівень С-реактивного білка в середньому на 17%. Сорт Фудзі містить пектин-пребіотик для кишківника та ситості, а два яблука щодня протягом тижня підвищують ферменти антиоксидантного захисту.

Ханікрісп має фенольні антиоксиданти та флоридзин для підтримки контролю цукру в крові. Ренетта Канада, якщо вживати 2 яблука щодня протягом двох місяців, знижує холестерин та допомагає запобігати атеросклеротичним бляшкам. А сорт Гренні Сміт вирізняється одним із найнижчих вмістів цукру.

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