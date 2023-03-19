Студенту ампутували кінцівки після того, як він з’їв залишки локшини сусіда по кімнаті

Студенту довелося ампутувати кінцівки після того, як він з’їв залишки курячої локшини свого сусіда по кімнаті, залишеної в холодильнику на ніч.

Про це пише Ladbible.

Згідно зі звітом, менше ніж через добу після того, як хлопець з’їв страву, він сильно захворів і мав безліч ускладнень зі здоров’ям, що призвело до ампутації всіх кінцівок. Пацієнту було настільки погано, що його гелікоптером доставили до реанімації іншої лікарні для подальшого лікування.

У хлопця піднялась температура та пульс, відмовили нирки, і кров почала згортатися, йому довелося ввести седативні засоби.

Як відомо, він не був алергиком, мав усі щеплення, викурював дві пачки сигарет щотижня, щодня вживав марихуану і не зловживав алкоголем.

У звіті медиків зазначається: "Пацієнт почувався добре за 20 годин до госпіталізації, коли після того, як він з’їв залишки їжі і, з’явилися дифузний біль у животі та нудота. За п’ять годин до госпіталізації шкіра почервоніла".

За словами одного з лікарів, важкі симптоми, ймовірно, були агресивною бактеріальною інфекцією.

Отримавши результати аналізу крові лікарі виявили, що в його крові є бактерія під назвою Neisseria meningitidis. Це менінгококцемія. Його імунна система почала реагувати, як пояснив доктор Бернард: "Це схоже на поріз на шкірі — кровотеча зрештою зупиняється через згусток крові, а потім область навколо порізу стає набряклою та гарячою".

"Він набряк, тому що кровоносні судини розширюються, щоб більше кровоносних судин могли потрапити в цю область. Але коли бактерії присутні в крові, кровоносні судини всього тіла розширюються, внаслідок чого артеріальний тиск падає, не даючи кисню потрапити в органи. Маленькі тромби починають утворюватися скрізь, оскільки вони застряють у дрібних кровоносних судинах, блокуючи кровотік. Оскільки його руки й ноги стають холодними, їм не вистачало кисню", - пояснив лікар.

Поки стан хлопця встиг стабілізуватися, на його пальцях та стопах розвинулася гангрена. Тому йому довелося ампутувати частини всіх 10 пальців, а також провести двосторонню ампутацію під колінним суглобом.

Відомо, що бактерії, які потрапили в його їжу, поширюються через слину, що цікаво в цьому випадку, оскільки його сусід по кімнаті вирвав після того, як з’їв частину їжі.

Лікарі також виявили, що хоча хлопець отримав своє перше менінгококове щеплення ще до середньої школи, він ніколи не робив бустерну вакцинацію, рекомендовану через чотири роки, коли йому було 16 років.

Нагадаємо, дівчинку-підлітка раптово паралізувало – лікарі діагностували тривожність, але помилилися.

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