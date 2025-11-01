Створено чохол, який допоможе побороти залежність від смартфона: у чому його фішка

Реклама

Стартап із нейронаук створив унікальний чохол для смартфона, який важить 2,7 кг — настільки важкий і громіздкий, що він буквально змушує власників проводити менше часу перед екраном.

Про це пише Oddity Central.

Зазвичай чохли для телефонів легкі та ергономічні, але компанія Matter Neuroscience пішла іншим шляхом і створила, мабуть, найважчий чохол для смартфона у світі. Його мета — допомогти людям усвідомити, наскільки часто вони бездумно користуються телефоном.

Реклама

Виготовлений із нержавіючої сталі, цей масивний чохол важчий за MacBook Pro і складається з двох частин, які кріпляться навколо смартфона гвинтами. Щоб зняти його, потрібен шестигранний ключ — тож швидко позбутися чохла не вийде.

Чохол Matter Neuroscience

Натхненням для розробників став культовий телефон Black Diamond 1980-х років. У результаті вийшов аксесуар, який не поміститься до кишені й стає справжнім випробуванням для рук. Що довше ви тримаєте телефон, то швидше настає фізична втома — природне нагадування відкласти гаджет убік.

«За ваги 2,7 кг руки буквально втомлюються під час користування телефоном. Це фізичний сигнал, який змушує зробити паузу та зменшити час перед екраном», — йдеться на сторінці Kickstarter проєкту.

Чохол Matter Neuroscience

На платформі краудфандингу Matter Neuroscience вже збирає кошти на виробництво цього «фітнес-чохла». Мінімальна ціна попереднього замовлення становить $210, а латунна версія (важча й дорожча) коштує $500.

Реклама

Розробники сподіваються зібрати $75 000, але наразі зібрано близько $17 000. Якщо кампанія буде успішною, винахід може стати найоригінальнішим способом приборкати залежність від смартфона — і водночас непоганим тренуванням для м’язів.

Чохол Matter Neuroscience

Нагадаємо, спортзал подарує Porsche Panamera за схуднення.