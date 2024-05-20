Створено найширшу перуку на планеті: який вона має вигляд (фото, відео)

Вона більша за Mini Cooper.
Авторка найдовшої перуки ручної роботи встановила черговий рекорд, створивши найширшу перуку у світі.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Гелен Вільямс з Нігерії виготовила шиньйон завширшки 3,65 м, який спускається аж до підлоги. Для порівняння, Mini Cooper має довжину 3,63 м.
Вона почала працювати над своїм останнім рекордним творінням у лютому, і для завершення результату їй знадобилося трохи більше місяця.
Перука зроблена з більш ніж 800 пучків каштанового волосся, а на матеріали Гелен витратила 4 138 200 найр (2 719 доларів).
Гелен, яка також є рекордсменкою за кількістю зачісок у перуці за 30 секунд (90), сказала: "Я пишаюся собою. Тепер у мене три рекорди. Як професіоналка, я з нетерпінням чекаю на встановлення ще багатьох рекордів у категорії перук. Мені подобається братися за складні завдання, це робить мене кращою людиною і я вчуся новому".
31-річна жінка зробила свою дуже широку перуку переважно вручну, але для деяких деталей використовувала швейну машинку. Вона зшила все це разом на каркасі за допомогою голки та нитки і прикріпила до нього понад 1000 страз.
Гелен робить перуки щодня, але цей проєкт був настільки масштабним, що на його планування та розроблення пішли місяці. Її надихнула на цей виклик акторка Дрю Беррімор, яка брала участь у створенні попередньої рекордної широкої перуки.
"Я велика шанувальниця Дрю Беррімор, вона також надихнула мене", - сказала Гелен. "Якщо вона може зробити найширшу перуку, то і я зможу".
Однак Гелен стикнулася з деякими проблемами. Вона розповіла: "Перші декілька днів спроби були складними, тому що я більше не могла нормально ходити і сидіти. Я відчувала біль скрізь, мені доводилося мати справу з болями в шиї, спині та стегнах. Одягати перуку на голову також було дуже важко через її вагу. Але я дуже щаслива, що завершила проєкт".
Гелен виставила перуку на показ у своєму офісі і планує зберігати її там: "Я хочу, щоб мої діти і правнуки виросли і побачили найширшу перуку. Вона тепер є частиною історії".
Нагадаємо, японець визнаний найстарішим стоматологом у віці 99 років і 133 днів. Він досі продовжує дарувати людям усмішки.
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