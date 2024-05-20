Створено найширшу перуку на планеті: який вона має вигляд (фото, відео)

Авторка найдовшої перуки ручної роботи встановила черговий рекорд, створивши найширшу перуку у світі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Гелен Вільямс з Нігерії виготовила шиньйон завширшки 3,65 м, який спускається аж до підлоги. Для порівняння, Mini Cooper має довжину 3,63 м.

Вона почала працювати над своїм останнім рекордним творінням у лютому, і для завершення результату їй знадобилося трохи більше місяця.

Перука зроблена з більш ніж 800 пучків каштанового волосся, а на матеріали Гелен витратила 4 138 200 найр (2 719 доларів).

Гелен, яка також є рекордсменкою за кількістю зачісок у перуці за 30 секунд (90), сказала: "Я пишаюся собою. Тепер у мене три рекорди. Як професіоналка, я з нетерпінням чекаю на встановлення ще багатьох рекордів у категорії перук. Мені подобається братися за складні завдання, це робить мене кращою людиною і я вчуся новому".

31-річна жінка зробила свою дуже широку перуку переважно вручну, але для деяких деталей використовувала швейну машинку. Вона зшила все це разом на каркасі за допомогою голки та нитки і прикріпила до нього понад 1000 страз.

Найширша перука у світі / Фото: guinnessworldrecords.com

Гелен робить перуки щодня, але цей проєкт був настільки масштабним, що на його планування та розроблення пішли місяці. Її надихнула на цей виклик акторка Дрю Беррімор, яка брала участь у створенні попередньої рекордної широкої перуки.

"Я велика шанувальниця Дрю Беррімор, вона також надихнула мене", - сказала Гелен. "Якщо вона може зробити найширшу перуку, то і я зможу".

Найширша перука у світі / Фото: guinnessworldrecords.com

Однак Гелен стикнулася з деякими проблемами. Вона розповіла: "Перші декілька днів спроби були складними, тому що я більше не могла нормально ходити і сидіти. Я відчувала біль скрізь, мені доводилося мати справу з болями в шиї, спині та стегнах. Одягати перуку на голову також було дуже важко через її вагу. Але я дуже щаслива, що завершила проєкт".

Найширша перука у світі / Фото: guinnessworldrecords.com

Гелен виставила перуку на показ у своєму офісі і планує зберігати її там: "Я хочу, щоб мої діти і правнуки виросли і побачили найширшу перуку. Вона тепер є частиною історії".

Нагадаємо, японець визнаний найстарішим стоматологом у віці 99 років і 133 днів. Він досі продовжує дарувати людям усмішки.

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