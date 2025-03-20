Створено найточніший годинник у світі: похибка – 1 секунда за 10 мільярдів років (фото)

Японія представила годинник, який може змінити наукові дослідження та навіть прогнозувати природні катастрофи.

Створений японським виробником Shimadzu Corp, Aether Clock OC 020 – це годинник зі стронцієвою оптичною решіткою, який рекламується як найточніший годинник у світі і продається за понад 3 мільйони доларів.

Про це пише Oddity Central.

Найточніший у світі годинник більше схожий на невеликий холодильник. Його прямокутний корпус заввишки близько 90 см і об'ємом 250 літрів. Цей пристрій настільки точний, що йому знадобилося б близько 10 мільярдів років, щоб відхилитися на одну секунду, як стверджує виробник Shimadzu Corp з Кіото.

Як повідомляється, годинник у 100 разів точніший за атомний годинник на основі цезію, який встановив стандарт для сучасного визначення секунди. Хоча годинники з оптичною решіткою існують вже давно, Aether Clock OC 020 є першою у світі комерційно доступною моделлю.

"Звичайні годинники з оптичною решіткою вимагали частих і складних робіт із налаштування, але цей продукт значно зменшує навантаження на працівників", - написала Shimadzu Corp у пресрелізі. "Компактний розмір дозволяє легко переміщати його, і він може застосовуватися для вимірювання гравітаційного потенціалу з використанням загальної теорії відносності в різних областях. Наприклад, оптичні ґратчасті годинники можуть стати частиною майбутньої соціальної інфраструктури, наприклад, для моніторингу рухів плит і вертикальних рухів земної кори внаслідок вулканічної активності з точністю до декількох сантиметрів".

Aether Clock OC 020 / Фото: Shimadzu Corp

Shimadzu Corp почала приймати замовлення на годинник Aether Clock OC 020 на початку цього місяця і вже продала один екземпляр за 3,3 мільйона доларів. Компанія сподівається продати десять таких годинників протягом наступних трьох років, причому основними клієнтами будуть науково-дослідні установи.

"Охолоджені лазером атоми утримуються в оптичній решітці, а годинникові переходи спектроскопічно аналізуються з високою точністю в термостатичній камері з кріогенним охолодженням", - пише Shimadzu Corp про принцип, що лежить в основі їхнього інноваційного годинника. Він оснащений фізичним пакетом, що містить вакуумну камеру для годинникової спектроскопії, оптичний резонатор і лазерну систему керування".

Нагадаємо, за скільки часу розвинені країни можуть створити ядерну бомбу. Американські фахівці вважають, що серед країн, які невдовзі захочуть отримати ядерну зброю, є Південна Корея, Японія, Саудівська Аравія, Польща та інші.

Читайте також: