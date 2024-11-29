Створено першу у світі пральну машину для людей: який вона має вигляд і як працює (фото)

Компанія Science Co. з Осаки, виробник душових насадок, розробила надсучасну пральну машину для людей, яка отримала назву Mirai Ningen Sentakuki ("Пральна машина для людей майбутнього").

Про це пише Oddity Central.

На виставці Expo 70 японський технологічний гігант Sanyo Electric Co. (нині Panasonic Holdings Corp.) представив першу у світі пральну машину для людей. Її футуристична яйцеподібна форма та бульбашкова технологія захопили уяву людей і привернули увагу величезного натовпу до стенду виробника.

Ясуакі Аояма був одним із багатьох людей, які побачили пральну машину Sanyo в дії. Тоді він був лише допитливим четвертокласником, а сьогодні, як голова Science Co, він готується до запуску власної сучасної пральної машини для людей.

"Ми запропонуємо нову пральну машину для людей як спадщину виставки 1970 року", - нещодавно сказав Аояма японським журналістам, додавши, що оновлена модель буде представлена на виставці Osaka Kansai Expo у квітні 2025 року.

Оригінальна пральна машина для людей використовувала ультразвук, створений великими повітряними бульбашками, щоб очистити користувача, і випускала пластикові кульки для масажу. Пральна машина майбутнього, з іншого боку, використовує маленькі мікроскопічні бульбашки повітря, які набагато ефективніше очищають тіло, а також найсучасніші датчики, які вимірюють пульс людини та інші біологічні дані, щоб підігріти воду належним чином, і систему штучного інтелекту, яка визначає, чи користувач спокійний, чи збуджений, і проектує зображення на прозору кришку пральної машини, щоб налаштувати його на потрібний настрій.

Пральна машина для людей / Фото: Oddity Central

Представники компанії кажуть, що пристрій у формі кабіни частково заповнюється гарячою водою, коли користувач сідає на центральне сидіння, а потім випускає мільйони мікроскопічних бульбашок, щоб очистити його тіло. Ясуакі Аояма сказав, що його компанія сподівається, що під час виставки в Осаці наступного року інноваційною пральною машиною зможуть скористатися до 1000 осіб.

Нагадаємо, штучний інтелект створив "дикий" звук, який ніколи раніше не чули. Розробники прослухали мільйони аудіо, щоб навчити модель Fugatto.

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