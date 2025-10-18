Створено перший костюм із вусів: який він має вигляд (фото)

Костюм із вусів / © Guinness World Records

В Австралії створили костюм із вусів, щоб нагадати про важливість чоловічого здоров’я.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Можливо, ви вже чули про акцію Movember, коли чоловіки відрощують вуса, щоб підвищити обізнаність про рак та психічне здоров’я. Але в Австралії цю ідею довели до нового рівня — створили перший у світі костюм із волосся вусів.

Проєкт реалізували візуальна художниця Памела Кліманн-Пассі, креативна агенція Bullfrog та бренд чоловічого одягу POLITIX. Метою було привернути увагу до проблем чоловічого здоров’я — зокрема, раку простати й яєчок, а також самогубств.

Костюм містив мільйони волосин, пожертвуваних чоловіками, які пережили фізичні чи психічні труднощі, а також волосся, зібраного організацією Sustainable Salons, що повторно використовує відходи з перукарень.

Костюм із вусів / © Guinness World Records

На підкладці костюма було послання: «Пройдіть обстеження, говоріть відкрито і слухайте своє тіло».

Художниця зізналася, що створення такого виробу стало справжнім викликом: «Я ніколи раніше не працювала з “мохнатим волоссям”. Коли я отримала величезну коробку, наповнену вусами, просто захотілося занурити в неї руки!».

Костюм із вусів / © Guinness World Records

Разом із майстром-кравцем Нікосом Манолісом і стилістом Майклом Теллісом вона наклала відтінки волосся між шарами чорної бавовни й тюлю, утворивши так званий «сендвіч із вусів». Потайний стібок нагадував пульс серця — символ життя.

Костюм із вусів / © Guinness World Records

Костюм прикрасили цитатами від донорів і спеціальною етикеткою, присвяченою покійному чоловікові художниці, Пассі Джо, який помер від раку 2016 року.

«Пассі любив яскраві костюми і часто носив густі вуса. Цей проєкт — моя данина йому та всім чоловікам, які втратили життя через рак чи психічні хвороби», — каже Памела.

Костюм із вусів / © Guinness World Records

Після презентації на шоу The Today Show костюм став вірусним, отримав золото на Spikes Asia Awards і був представлений на Мельбурнському фестивалі моди.

Нагадаємо, раніше ювеліри створили найдорожчу у світі золоту сукню.