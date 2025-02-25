Створено скульптуру з Lego розміром із кров'яну клітину – фото

Найменша скульптура у світі має розміри лише 0,02517 міліметра на 0,02184 міліметра.

Мікрохудожник із Англії побив світовий рекорд Гіннеса, створивши скульптуру з цеглинки Lego розміром приблизно з лейкоцит людини.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Скульптура з цеглинки Lego жителя Борнмута Девіда Ліндона має розміри лише 0,02517 міліметра на 0,02184 міліметра, що приблизно в чотири рази менше, ніж у попереднього рекордсмена з найменшої скульптури, зробленої вручну.

Скульптура – разом із двома трохи більшими цеглинками Lego, які він створив одночасно – була офіційно виміряна за допомогою світлового мікроскопа командою Evident Scientific.

Найменша скульптура ручної роботи

"Створення крихітних об'єктів, які неможливо побачити без мікроскопа, є складним завданням як фізично, так і розумово. Я навчився сповільнювати дихання і працювати в перервах між ударами мого серця. Навіть пульс мого серця, що б'ється крізь пальці, створює занадто багато руху", - сказав Ліндон.

Він поділився, що всю свою роботу виконує вночі, щоб вібрації від денного руху не заважали йому працювати.

Нагадаємо, дідусь зібрав найбільшу колекцію цегли у світі. У сараї Клема Рейнкемаєра зберігається дуже незвичайна колекція.

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