Стюардеса кинула роботу та стала свинаркою: вона шокувала своїм заробітком (фото)

Доходи колишньої працівниці авіакомпанії стрімко зросли, коли вона залишила небо, щоб спуститися на брудну землю.

У Китаї стюардеса покинула роботу і повернулася до рідного села, щоб стати свинаркою. Поки її американська колега шукає нове місце бортпровідниці після звільнення за тверк у літаку, Ян Яньсі вже заробила 200 000 юанів (27 000 доларів США) всього за два місяці.

Про це пише SCMP.

27-річна жінка народилася в сільській родині в провінції Хейлунцзян. Після закінчення університету Ян п'ять років працювала стюардесою в шанхайській авіакомпанії. Вона розповіла, що у важкі для компанії часи її місячна зарплата становила лише 2800 юанів (380 доларів США). Тож, живучи в Шанхаї, вона часто просила у батьків гроші. Пізніше вона зрозуміла, що заради покращення її життя батьки урізали власні витрати і накопичили значні борги.

У жовтні 2022 року, дізнавшись, що її мама таємно перенесла декілька операцій із видалення ліпом, Ян вирішила покинути роботу стюардеси і повернутися додому.

Вона висловила глибоку провину, сказавши: "Мої батьки завжди розповідали мені хороші новини, але приховували погані. Тепер я хотіла бути з ними і не хотіла бути так далеко від дому".

У квітні 2023 року Ян перейняла свиноферму родича і почала вирощувати тварин. Вона ділилася своїм сільським фермерським життям на популярній платформі коротких відео, залучивши майже 1,2 мільйона підписників.

Ян Яньсі / Фото: Weibo

У своїх відео Ян майстерно готує корм для свиней, годує їх і прибирає за ними, навіть одягаючи красиві сукні, щоб поспілкуватися зі свинями.

Ексбортпровідниця написала в соціальних мережах: "Я так важко працюю на свинофермі, що у мене щодня болить спина і поперек. Після цілого дня від мене смердить".

Попри труднощі сільського життя, вона залишається рішучою, адже за останні два місяці вона заробила понад 200 000 юанів (27 000 доларів США), займаючись свинарством, продаючи свиней та іншу домашню худобу, а також ведучи свій акаунт у соціальних мережах.

У майбутньому вона сподівається розширити свою ферму, відкрити спеціалізований магазин і заснувати готель.

Нагадаємо, стюардеса заховала у прямій кишці кілограм золота. Її спіймали лише тому, що її рухи спричинили підозри.

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