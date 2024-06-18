Стюардеса назвала "маловідомі" причини, через які пасажирів виганяють із літака – відео

Бортпровідники мають право відмовити будь-якому пасажиру, який може порушити гармонію на борту літака – чи то своїм зовнішнім виглядом, чи то поведінкою.

Стюардеса поділилася "маловідомими" причинами, через які пасажирам літака можуть відмовити в посадженні на рейс.

Сандра Джіні Квон назвала в TikTok дев'ять причин, через які вас можуть висадити з літака ще до зльоту.

Вона сказала: "Під час посадження, якщо стюардеса відчує, що вас трохи нудить і ви ось-ось блюватимете, вона може відмовити вам. Я знаю, що деякі з вас люблять випити перед польотом, але просто пам'ятайте, якщо ви маєте занадто п'яний вигляд, ми можемо відмовити вам у посадженні".

Переходячи до більш незвичних причин, вона каже, що екіпаж може зняти вас з рейсу, якщо ви прийдете босоніж. На більш делікатній ноті вона додала: "Для наших великих пасажирів, якщо ви не можете безпечно пристебнути ремінь безпеки за допомогою подовжувача ременів безпеки, бортпровідники можуть відмовити вам у посадженні. Якщо ви маєте дійсно вагітний вигляд і у вас немає довідки від лікаря, яка підтверджує, на якому ви тижні вагітності і чи можете ви летіти, вони можуть відмовити вам у польоті".

За словами Сандри, бортпровідники також можуть відмовити пасажирам із неприємним запахом тіла або тим, хто хоче пронести на борт предмет з особливо неприємним запахом. Вона продовжила: "Зрозуміло, що якщо ви голі, то вас не візьмуть на борт. Але деякі авіакомпанії взагалі відмовлять вам у посадженні, якщо ви одягнені у щось занадто сексуальне".

Нарешті, вона каже, що екіпаж літака може і буде виганяти вас з рейсу, якщо ви проявляєте неповагу до нього.

Коментуючи її відео, один користувач сказав: "Боже, я сиділа поруч з людиною, яка найгірше пахне (піт, покритий одеколоном). Стюардеса була дивовижною, зрозуміла і зворушила мене. Люблю її". Інший юзер додав: "Деякі з цих правил несправедливі". Третій написав: "Моя мама не змогла поїхати на похорон свого улюбленого родича, тому що була на восьмому місяці вагітності мною".

Нагадаємо, маленького хлопчика висадили з літака через поведінку. Разом із малюком не полетів і його тато.

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