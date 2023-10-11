Стюардеса назвала найогидніші речі, які роблять пасажири в літаку

Вона пригадала батьків, які міняють підгузки на столиках, та людей, які стрижуть нігті на ногах.

Стюардеса поділилася найогиднішими вчинками пасажирів у літаку, свідками яких вона стала.

Про це пише NTK.

Наталі Магі працює в цій сфері останні декілька років. 42-річна мешканка Колорадо, США, зізналася, що її неабияк шокували мандрівники, які ходили до туалету босоніж, стригли нігті на ногах і міняли дітям підгузки просто на таці для їжі.

Також її неабияк дратує, коли люди не зачиняють двері до туалету або залишають після себе безлад.

"А ще коли чути, як зливається вода в туалеті, а в раковині – ні. Значить, вони не мили руки. І люди, які займають надто багато місця нагорі і хочуть покласти туди кожну куртку та дрібні предмети", - поділилася вона.

Наталі Магі / Фото: instagram.com/yogimagee

Інші неприємності містять спроби пасажирів палити електронні сигарети або спроби пронести на борт свою випивку, або якщо вони явно вимагають алкогольних напоїв.

Наталі сказала: "Ще одна улюблена мозоль - це люди, які натискають кнопки виклику одразу після зльоту, щоб попросити алкогольний напій".

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Неприємно мати справу не лише з п'яними туристами – батьки, які усе дозволяють робити своїм дітям, не є винятком.

Стюардеса сказала: "Я сама теж мама, але коли люди дозволяють своїм дітям наклеювати наклейки на літак, малювати на ньому або залишати брудний підгузок у кишені спинки сидіння, я жахаюся".

Також Наталі дратує, коли люди не одягають навушники, коли щось дивляться чи слухають.

"Вони очікують, що всі будуть захоплені їхньою музикою або тим, що вони дивляться. А також люди, які носять рюкзаки та б'ють ними інших пасажирів, які йдуть проходом. Не викидати сміття, коли ми приходимо, і залишати його на підлозі. Мене також дратує, коли люди розмовляють по телефону після того, як ми закриваємо головні двері каюти, і не вимикають свої телефони і не припиняють розмову після того, як їх неодноразово просили про це", - зізналася вона.

Попри ці проблеми, Наталі любить свою роботу і вважає, що не всі пасажири погані, і навіть просте "спасибі" може покращити їй настрій.

"Чесно кажучи, коли люди кажуть "дякую", коли виходять із літака, це справді чудово. Або коли вони знаходять час, щоб подивитися на нас, коли ми подаємо напої, і сказати "будь ласка" та "дякую", ми це дуже цінуємо. Мені також подобаються люди, які допомагають іншим з сумками, особливо мамам і людям похилого віку, оскільки ми не завжди можемо допомогти всім під час посадки", - додала вона.

За словами бортпровідниці, члени екіпажу вважають літак своїм домом, тому їм би хотілося, щоб люди поводилися акуратно і шанобливо.

Нагадаємо, дівчина придбала дім 1890-х років та знайшла всередині секретну кімнату. Вона показала, що там було.

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