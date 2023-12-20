Стюардеса назвала небезпеку для здоров'я пасажирів літака, про яку вони "навіть і не думали"

Колишня стюардеса назвала найбільшу небезпеку, що загрожує мандрівникам під час польоту.

Про це пише nypost.com.

За словами Кайли, турбулентність, нещасний випадок у туалеті або те, що вас може збити візок з їжею, це не найгірше, що може статися. У своєму TikTok жінка зазначила, що пасажири не замислюються про ультрафіолетові промені, які стають агресивнішими в міру наближення до сонця.

Вона підкреслила, що крихітні вікна пропускають більш ніж достатньо сонця, щоб завдати серйозної шкоди.

"УФ-випромінювання там неймовірно сильне, тому я з релігією наношу сонцезахисний крем перед польотом і під час нього", - сказала вона глядачам. "Сонцезахисний крем, особливо на руках та обличчі, - справжня знахідка під час польотів".

Сотні мандрівників були шоковані цим відкриттям і одразу заявили, що будуть застосовувати сонцезахисний крем, коли наступного разу сядуть біля вікна.

О боже, мені це навіть на думку не спало!

Ось чому я постійно отримую загадкові сонячні опіки у дні подорожей

Дякую, що повідомили, я наноситиму сонцезахисний крем під час польоту до Японії

Попередження Кайли було підтверджено лікарем, сертифікованим косметичним дерматологом та хірургом Денді Енгельманом, який підтвердив, що інтенсивність ультрафіолетового випромінювання була вищою під час польоту і, як наслідок, збільшувала ризик пошкодження шкіри мандрівника.

"Будь-який вплив ультрафіолетових променів може призвести до пошкодження шкіри", - сказав Енгельман Verywell. "Чим вище на висоті, тим більшу дозу радіації ви отримаєте".

Він наголосив, що озон, який зазвичай захищає шкіру, поглинаючи ультрафіолетові промені, на більших висотах стає тоншим.

Інший лікар, Брендан Кемп, повідомив виданню, що "більше УФ-променів може проникнути в атмосферу, потенційно піддаючи вашу шкіру підвищеному ризику впливу ультрафіолету".

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Дослідження 2015 року показали, що пілоти, що літали 56 хвилин на висоті 9 км, зазнавали такого ж впливу ультрафіолетового випромінювання, як і 20 хвилин у солярії.

Дослідження також показало, що ймовірність розвитку меланоми у пілотів та членів екіпажу вдвічі вища, ніж у населення загалом.

Тож експерти закликають людей завжди наносити сонцезахисний крем, коли вони очікують піддатися впливу сонця.

Нагадаємо, 105-річна прапрабабуся розповіла про своє довголіття. Вона обожнює американський футбол та пити віскі перед вечерею.

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