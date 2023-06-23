Стюардеса назвала, що найогидніше роблять пасажири в літаку (відео)

Вона звернулася до мандрівників із проханням не робити так.

Аргентинська тревел-блогерка та стюардеса Барбара Бачільєрі розповіла про одну з найогидніших речей, які вона бачила в літаку.

Так, жінка поскаржилася на людей, які змінюють підгузки своїм дітям на тацях.

"Будь ласка, не робіть цього! Це стіл, за яким пасажири їдять, п'ють та іноді сплять на столах, спираючись обличчям", - додала вона.

Барбара у своєму TikTok закликала туристів припинити робити це і натомість іти з дитиною до вбиральні, де є складний пеленальний столик.

Вона також нагадала, що не можна змивати підгузок в унітаз, а треба викидати його у відро для сміття.

"Окрім того, ніколи не віддавайте брудний підгузок стюардесі, бо це огидно", - додала вона.

Зі свого боку користувач поділився схожим досвідом, написавши: "Сьогодні я бачив щось дуже жахливе. Мати змінювала підгузок своїй дитині в супермаркеті в зоні пакування на касі".

Нагадаємо, чоловік помстився жінці, яка засовувала "свої смердючі ноги" йому під сидіння в літаку. Він зняв усе на відео.

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