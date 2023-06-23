Стюардеса назвала, що найогидніше роблять пасажири в літаку (відео)

Вона звернулася до мандрівників із проханням не робити так.
Аргентинська тревел-блогерка та стюардеса Барбара Бачільєрі розповіла про одну з найогидніших речей, які вона бачила в літаку.
Так, жінка поскаржилася на людей, які змінюють підгузки своїм дітям на тацях.
"Будь ласка, не робіть цього! Це стіл, за яким пасажири їдять, п'ють та іноді сплять на столах, спираючись обличчям", - додала вона.
Барбара у своєму TikTok закликала туристів припинити робити це і натомість іти з дитиною до вбиральні, де є складний пеленальний столик.
@barbiebac.viajes
No lo hagan♬ sonido original - Barbiebac Viajes
Вона також нагадала, що не можна змивати підгузок в унітаз, а треба викидати його у відро для сміття.
"Окрім того, ніколи не віддавайте брудний підгузок стюардесі, бо це огидно", - додала вона.
Зі свого боку користувач поділився схожим досвідом, написавши: "Сьогодні я бачив щось дуже жахливе. Мати змінювала підгузок своїй дитині в супермаркеті в зоні пакування на касі".
Нагадаємо, чоловік помстився жінці, яка засовувала "свої смердючі ноги" йому під сидіння в літаку. Він зняв усе на відео.
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