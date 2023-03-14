Стюардеса розповіла, що роблять з пасажирами, якщо вони вмирають на борту

Також пасажири, які стали свідками смерті на борту літака, розповіли, що бачили.

Стюардеса відомої авіакомпанії ОАЕ та блогерка на ім'я Даніелла розповіла, що відбувається, коли пасажир помирає під час польоту.

Як розповіла дівчина у своєму TikTok, особисто їй не доводилося з цим стикатися. Втім, у такій ситуації неодноразово опинялися її колеги.

За словами стюардеси, члени екіпажу не можуть за законом оголосити когось мертвим. Тому, якщо капітан вирішить не змінювати курс літака, тіло залишиться на борту, поки вони не досягнуть кінцевого пункту призначення.

"Якщо є вільне місце, тіло може бути перенесене на вільний ряд сидінь або в інший камбуз. Але якщо рейс заповнено, пасажир залишиться на своєму місці до посадки", - поділилася вона.

Зі свого боку, пасажири, які стали свідками смерті на борту літака, розповіли, що відбувається за цих трагічних обставин:

Жінка, яка сиділа двома рядами позаду мене під час 11-годинного рейсу з Франкфурта до Сінгапура, припинила дихати на останньому відрізку шляху. Найближчим сусідам жінки були виділені нові місця, коли вони поклали її впоперек сидінь. Також бортпровідники накрили її тіло простирадлом (але не її обличчя), і політ продовжився у звичайному режимі

Якось я була свідком такого. Капітан здійснив аварійну посадку і вони винесли труп із літака

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" розповіли, що забувають пасажири у потягах. Серед незвичних речей тепловізор, лінолеум та церковна шапка.

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