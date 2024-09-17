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Стюардеса розповіла, як пілоти займаються сексом із бортпровідницями та влаштовують оргії

Стюардеса розповіла, як пілоти займаються сексом із бортпровідницями та влаштовують оргії

Пілот та стюардеса / Фото: Freepik

Вона викрила розпусні витівки персоналу авіакомпаній.

Стюардеса викрила розпусні витівки співробітників авіакомпанії, які, за її словами, більше одержимі сексом, ніж пасажирами.

28-річна бортпровідниця розповіла The Sun, що ніколи не зустрічала одруженого пілота, який би не зраджував.

Вона заявила, що деякі колеги розважалися в кабіні пілотів, а інші влаштовували оргії, коли літак приземлявся. Жінка, яка побажала залишитися анонімною, поділилася: "Я ніколи не зустрічала пілота, який би не зраджував свою дружину. За час моєї кар'єри стюардеси я мала інтрижки з п'ятьма пілотами. Я чула, що деякі люди розважаються в кабіні пілотів, але я ніколи не приєднувалася до цього клубу. Це лише тому, що ліжка, на яких сплять пілоти під час польотів, крихітні – і вам буде важко вмістити двох людей на одному для занять легкою атлетикою в спальні. І я виключаю туалети, тому що дуже добре знаю, наскільки вони можуть бути брудними. Я здригаюся від самої думки про це".

Вона додала, що, як правило, залишає пасажирів у спокої, якщо підозрює, що вони пустують у туалеті, але втручається, якщо інші пасажири скаржаться. Але вона розповіла, що справжня дія відбувається на землі, коли персонал насолоджується пересадками, де вони спілкуються в готелях.

Вона пояснила: "Додайте випивку, басейни, казино і джакузі, і навіть ми починаємо почуватися наче у відпустці. Навіть одружені співробітники потрапляють у халепу. Їхні партнери не мають жодного шансу дізнатися, що вони пішли на роботу, і всі, з ким вони перебувають, роблять те ж саме. І хоча сексуальні витівки зазвичай відбуваються між пілотами і стюардесами, багато співробітників регулярно заводять зв'язки з місцевими і навіть з ескорт-службами. До того ж, часто це буває втрьох або навіть учотирьох".

За її словами, персонал починає пиячити, щойно залишає аеропорт, щоб дістатися автобусом до готелю. Стюардеса також розповіла, що вони крадуть випивку з літака, зокрема шампанське з першого класу.

Працівниця також розповіла, що одного разу заснула під час польоту, бо погано почувалася після вечірки з колегами напередодні ввечері.

Вона зробила висновок, що робота стюардесою – одна з "найсексуальніших у світі", і що вона іноді дає свій номер телефону пасажирам, які їй подобаються. Але вона наполягає на тому, що це не просто розваги на робочому місці, і що завдяки роботі в небі у неї з'явилися спогади і друзі, яких вона буде берегти все життя.

Нагадаємо, пілот після вживання галюциногенних грибів "намагався розбити літак". Він вперше прокоментував вчинок, заявивши, що шкодує про це.

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