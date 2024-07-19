Стюардеса тримала зламані двері в літаку протягом усього 16-годинного польоту – фото

Двері зламалися всього через три хвилини після вильоту з Гонконга до Нью-Йорка.

Стюардеса авіакомпанії Cathay Pacific була змушена тримати двері туалету протягом усього польоту після того, як вони впали з петель через декілька хвилин після зльоту.

Як повідомляє South China Morning Post, всього через три хвилини після вильоту з Міжнародного аеропорту Гонконга до Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, США, двері туалету на рейсі CX840 обвалилися і заблокували прохід.

Це не найкраща ситуація, але одна людина постраждала більше, ніж будь-хто інший на рейсі того дня, оскільки стюардесі довелося тримати ці двері протягом усього польоту. На перший погляд, це не так вже й погано, але стає ще гірше після усвідомлення, що час польоту з Гонконга до Нью-Йорка становить 16 годин.

Стюардеса / Фото: Threads

Бортпровідники відчайдушно намагалися повернути двері на петлі, але це було неможливо. Досі не з'ясовано, чи був хтось у туалеті, коли двері зірвалися з петель – хоча це могла б стати однією з найприкріших авіаційних історій.

На фото, які з’явилися в Мережі, видно, що стюардеса мала далеко не радісний вигляд, коли вона притримувала двері, в той час як сама була пристебнута ременями до свого крісла.

Стюардеса / Фото: Threads

Причина відриву дверей поки що не встановлена, і, незважаючи на цю проблему, літак приземлився в США без будь-яких інших відомих проблем.

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